Přemožitel šachových králů: chladnokrevný jako Karpov a drzý jako Kasparov

Sedmnáctiletý Nodirbek Abdusattorov z Uzbekistánu byl na startovní listině MS v rapid šachu až 59. nasazeným, nemá zkušenosti se souboji s hráči světové špičky, přesto po svém triumfu pronesl, že od začátku měl hlavu nastavenou na vítězství.

Dle zkušeného španělského novináře Leontxa Garcii se tato nová hvězda na šachovém nebi nenechá vykolejit a zastrašit ani ve velmi vypjatých momentech: „Chladnokrevností připomíná Karpova a mladickou drzostí pak Kasparova.“

Garcia moc dobře věděl, o čem mluvil, mladý talent krátce před šampionáty vyhrál dva klasické turnaje ve Španělsku (Llobregat v Castelldefels a Sunway v Sitges) a v obou triumfoval v rapidovém rozstřelu.

Ředitel turnaje Sunway Oskar Stöber pro list El Pais uvedl, že Abdusattorovo chování bylo mimořádně příkladné – k partiím chodil společensky oblečen, byl přátelský, ale šachy a turnaj bral velmi vážně. Schopnost soustředit se a nedávat najevo emoce pak osvědčil i ve Varšavě, kde dokázal zvrátit čtyři výrazně horší, až prohrané partie v posledních čtyřech kolech turnaje.

Tvář pokerového hráče udržel i ve chvíli, kdy jiný by dal najevo své emoce. „Když Nodirbek vyhrál turnaj a tím i 10 tisíc eur, což se v Uzbekistánu rovná průměrnému platu za čtyři roky, nedali on ani jeho matka, která ho doprovázela, najevo žádné radostné emoce,“ řekla El País organizátorka turnaje Llobregat Patricia Clarosová.

Jako vítěz MS obdržel ještě více peněz – 60 000 dolarů –, ale ani tentokrát nepředvedl žádnou euforickou bouři. Jeho „chlad“ překvapil i novináře ve Varšavě a jeden z nich se ho zeptal, jestli nemá radost.

Abdusattorov, který se stal velmistrem ve třinácti letech, se jen lehce usmál: „Samozřejmě mám. Ale jsem také unavený, a hlavně už musím soustředit své myšlenky na mistrovství světa v bleskovém šachu, které začíná zítra.“ (V něm už ale neuspěl a skončil na 46. místě.)

Nodirbek Abdusattorov se ale pochopitelně nestal talentem šachu přes noci. Už coby malý kluk ovládl kategorii do osmi let. V jedenácti letech byl již v první stovce nejlepších juniorů světa (tedy šachistů mladších 20 let) a ve 13 letech se stal velmistrem.

Od té doby stabilně postupuje vzhůru po světovém žebříčku – mezi juniory je již na 7. příčce v klasickém šachu, na 2. příčce v rapidovém tempu a na 4. místě v bleskovém.

Kde se tato chladná kometa nakonec zastaví?