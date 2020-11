Pro mě to je obrovská motivace směrem k olympiádě. O to více budu pracovat, říká Krpálek po nezdaru na ME

Praha Nezdar na domácím mistrovství Evropy chce judista Lukáš Krpálek využít jako nakopnutí směrem k olympijským hrám v Tokiu, kde by rád v nejtěžší kategorii navázal na zlato z Ria ve váze do 100 kilogramů. Šampionát v Praze mu ale ukázal, že potřebuje lepší přípravu, aby mohl konkurovat těm nejlepším. Letošní příprava poznamenaná opatřeními proti koronaviru a samotnou nemocí covid-19, kterou Krpálek na podzim prodělal, nestačila.

Úřadující mistr světa dnes proti Tamerlanu Bašajevovi z Ruska ve čtvrtfinále a Guramu Tušišvilimu z Gruzie v duelu o bronz neměl šanci. Zápasy dohromady netrvaly ani dvě minuty, než je jeho soupeři vyhráli na ipon. „Že čtyřikrát za závody upadnu na wazari, to se mi fakt nestává,“ řekl Krpálek.

Připustil, že kdyby se mistrovství Evropy konalo jinde než v Česku, možná by na něm nestartoval. V Praze ale i bez diváků toužil po medaili. Jedenáctiměsíční turnajová pauza a improvizace v přípravě, kdy kvůli koronaviru nemohl cestovat jako obvykle, se ale projevila. „Ta příprava se nedá srovnávat s přípravami, které jsme měli v předchozích letech. Myslím, že tohle se na tom výsledku projevilo,“ prohlásil.

Společně s dalšími reprezentanty absolvoval v létě i na podzim řadu kempů, ale s nepoměrně slabším sparringem. „Nedá se to srovnat s kempy v Japonsku, nebo s kempy Evropské unie juda, kde se schází dvacet, třicet zemí. Ty tréninkové zápasy mají potřebnou kvalitu a intenzitu. Lukáš několik měsíců takový trénink neměl,“ řekl Krpálkův trenér Petr Lacina.



Další komplikací byl covid, který koncem října donutil Krpálka k pauze. Návrat k tréninku musel být pozvolný. „Některé tréninky musel ukončit předčasně kvůli bolestem hlavy. Dostal se do stavu, kdy se mohl prát bez omezení. To bylo všechno, co jsme za poslední měsíc dokázali,“ doplnil Lacina.

Krpálek chce pražský nezdar využít pozitivně. „Pro mě to bude obrovská motivace směrem k olympiádě. Dnes se to bohužel nepovedlo, ale o to víc budu pracovat na tom, aby byla olympijská medaile z Tokia. Musíme doufat, že všechna ta opatření pominou a budeme moci normálně cestovat, jak jsme zvyklí. Je vidět, že pokud budu chtít pomýšlet na olympijskou medaili, tak musí příprava vypadat úplně jinak,“ dodal třicetiletý judista.