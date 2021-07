Kuchař Babica bude na olympiádě fandit všem Čechům kromě Krpálka. Nelíbí se mu, že propaguje Babišovy uzeniny

Lidovky.cz: Co se vám vybaví jako první, když se řekne termín olympijské hry?

Spravedlnost. férovost, heslo „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, skautismus. Nevím, zda to všechno platí ještě dnes. Hodně se změnilo - a dobře se udělalo - tím, že tam jezdí profesionální sportovci, takže se to vyšponovalo výš, než to bylo dřív. Vidím v tom, že to je pro sportovce vrchol všeho. Je to jednou za čtyři roky. Když tam pak sportovec nemůže jet, protože třeba chytne v letadle covid, tak je to tragédie.