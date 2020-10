Problémy českého bojovníka. Krpálek je pozitivní na koronavirus, přijde o Grand Slam v Budapešti

Praha Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek měl před odjezdem na turnaj v Budapešti pozitivní test na koronavirus. Informoval o tom na svém facebookovém profilu. O první podnik kategorie Grand Slam po osmiměsíční pauze způsobené koronavirovou pandemií tak přijde.

Podobně jako při jiných mezinárodních sportovních akcích této doby jsou testy před startem povinné. Krpálek neprošel. „Testy před odjezdem u mě bohužel prokázaly že jsem pozitivní na covid,“ uvedl. Bylo mu to líto. „Tak moc jsem se těšil na své první závody, které mají být tento víkend v Budapešti,“ posteskl si.

Minulý týden se vzhledem k uzavřeným vnitřním sportovištím v Česku vydal na kemp do Polska do Zakopaného. Formu ale nebude teď moci prodat, protože kvůli nákaze musí do izolace. „Řídím se pokyny lékařů, abych byl fit na listopadové mistrovství Evropy v Praze,“ doplnil.

Evropský šampionát by se měl v Praze uskutečnit od 19. do 21. listopadu. Pořadatelé navzdory aktuální dramatické epidemiologické situaci v Česku v jeho konání doufají. „Zatím všechny naše přípravy pokračují tak, že se mistrovství Evropy v Praze uskuteční,“ uvedl v pondělí pro web iSport.cz předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš.



V Budapešti by se při Krpálkově absenci mělo představit sedm českých reprezentantů, šest mužů a Renata Zachová.