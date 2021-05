Procházka: Nemohu se začít opíjet slávou. Rakič? Tím, jak se chová pro mě přestal být seriózní. Nezajímá mě

PRAHA Měl za sebou druhý zápas ve slavné MMA lize UFC. Druhý vítězný, Američana Dominicka Reyese knockoutoval ve druhém kole. A přestože vyhrál, a přestože ještě celý duel zpětně neviděl, ví, že má na čem pracovat. „Inkasoval jsem 63 úderů? Strašné, to snad ani není možné. Na tom je vidět, že jsem ještě daleko od toho, co jsem si předsevzal, a kam chci směřovat. Je to o dost více, než jsem chtěl inkasovat i rozdat (77 trefených úderů). Ideál by byl jeden, první a vítězný,“ začal Jiří Procházka povídání pro LN.

Jedno z mnoha, celý včerejší i dnešní den ještě tráví v Praze, kde si plní povinnosti. Nejen na tuzemské scéně, krátce po rozhovoru pro Lidové noviny jej čekal videorozhovor s Arielem Helwanim, nejrespektovanějším americkým novinářem, který se věnuje tomuto sportu.



Lidovky.cz: Co prvního vám blesklo hlavou, když Reyes padl k zemi a věděl jste, že to máte za sebou?

V tu chvíli jsem ani netušil, že moje technika byla tak devastační, takže jsem to musel trošku zpracovat. Řekl jsem si: „Tak jo, padlo to tam.“ Ale padlo to tam díky tomu, že jsem se trošku přestal kontrolovat a nechal vše plynout.

Lidovky.cz: Jak jste zvládal rozhovory hned po zápase, poté studio ESPN?

Bylo to v pohodě, ptali se mě na zápas, Blachowicze, což bylo pro mě nové, nebylo tam ale nic extra navíc.

Lidovky.cz: Vnímal jste to? Dokázal jste se soustředit?

Otřesený jsem byl po ukončení zápasu, proto mi to tak nedocházelo, říkal jsem to i trenérům, ať na mě mluví pomalu, protože jsem ještě lehce otřesený.

Lidovky.cz Co padlo mezi vámi s Reyesem přímo v kleci, když už seděl na židličce a vnímal?

Poděkoval jsem mu za zápas, že mi bylo ctí s ním bojovat. Ale měl toho dost, nechtěl jsem ho nějak zahltit slovy.

Lidovky.cz: Vyměnili jste si od duelu i nějaké soukromé zprávy na sítích?

Nepsal jsem mu. On vydal prohlášení na Instagramu, já to udělám také, poděkuji mu ještě jednou veřejně.

Jiří Procházka v UFC Osmadvacetiletý český zápasník si za druhý zápas ve slavné lize vydělal 244 tisíc dolarů (70 tisíc garantovaný výdělek, 70 tisíc za výhru, 4 tisíce za plnění mediálních povinností, 50 tisíc za výkon večera a 50 tisíc za knockout večera). Téměř polovinu ale musí nechat v USA kvůli daním.

V lize vedle něj působí ještě David Dvořák (v úterý odletěl k bitvě proti Raulianu Paivovi, která se koná 22. května), Mach Muradov (Uzbek žijící v Praze) a Slovák Lajoš Klein.

Lidovky.cz: A už jste měl čas na pochvaly a reakce?

Ano, ale nechci to nechat nějak na sebe dopadat, protože vím, že to tak ani není. Lidé jsou výkonem, zápasem ohromeni, chápu to, ale já vím, co se v zápase dělo, jak to probíhalo, na co reálně mám a co chci předvádět. Z toho chci vycházet, to je ta pravá realita. To, že budu v UFC, budu excelovat podobnými výkony, pro mě není nové. Dělal jsem to už v Rizinu (největší MMA organizace v Japonsku, Procházka se stal jejím prvním šampionem v polotěžké váze), jen bylo potřeba dozrát k tomu, abych totéž mohl předvádět i v UFC. Takže něco podobného mě nepřekvapuje, za tímto mířím, za tímto jdu, chci dokazovat dokonce ještě více.

Lidovky.cz: Momentálně jste se dokázal dostat na druhé místo žebříčku UFC své váhy…

Je to skvělé, ale nenechávám to na sebe působit. Respektive ne hned, najednou, ale postupně. Nechci se k tomu poutat, je to pomíjivé, soustředím se na to hlavní, co mě zajímá, tedy být šampionem.

Lidovky.cz: Ani pochvaly mimo MMA svět, nejsilnější Čech Jirka Tkadlčík, nejlepší český hokejista David Pastrňák?

Jedeme prostě dál. Jsem v UFC krátce, musím na sobě stále pracovat. Jak jsme se bavili, chyby tam byly, nemohu zpomalovat a opíjet se chválou.

Lidovky.cz: Ještě jednou na toto téma: mezi novináři se mluví o tom, že byste mohl právě s Pastrňákem soupeřit o korunu Sportovce roku ČR.

Určitě by to pro mě byla obrovská pocta, protože dosud se v této anketě za bojové sporty, nemyslím umění jako judo a Lukáše Krpálka, ale MMA nikdo neumístil. Ale ještě není konec roku. Uvidíme, jak to dopadne.

Lidovky.cz: Platí, s ohledem na zmíněný žebříček (před Procházkou jsou jen šampion Jan Blachowicz a jeho zářijový soupeř Glover Teixeira), že jste ochoten čekat až na výsledek titulového duelu?

Přesně tak. Uvědomuji si svoji práci s tělem a vším kolem, takže všemu musím dávat více času. Aby byla příprava taková, jaká by měla být. Vše potřebuje jistý čas.

Lidovky.cz: Pomohlo vám v tomto uvědomí i dění před duelem s Reyesem, který se měl uskutečnit na konci února, ale nakonec byl kvůli jeho zranění odložen. A trenéři říkali, že to bylo dobře i pro vás.

Ano, je to tak. Další zkušenost pro mě, byl jsem hodně nastavený na ten první termín. Velmi mi posunutí termínu duelu pomohl. Ve chvíli, kdy jsem se to dozvěděl, tak moje první reakce byla: „Děkuji, tak jo, super.“ Byl jsem v přípravě extrémně našponovaný, bylo tam hodně menších zranění, naraženin, potřeboval jsem v únoru vypnout, nic nedělat. Což se nakonec stalo a vlastně skoro celý měsíc jsem pak rehabilitoval a odpočíval. Bylo to nutné.

Lidovky.cz: S ohledem na to, co říkáte, existovala varianta, že by posun termínu přišel z vaší strany?

Ne, vůbec. Šel bych do toho na konci února i přes ty všechny potíže.

Lidovky.cz: A co téma Aleksandar Rakič, který se cítí být ukřivděný, že je kvůli vám coby trojka žebříčku přehlížen?

Od začátku se ve spojení se mnou vyjadřoval neuctivě a díky tomu jsem ho přestal brát seriózně. I jeho komunikaci na sociálních sítí. U mě ten člověk hodně ztratil na serióznosti, neberu ho jako někoho, s kým bych měl řešit svůj případný další zápas.

Lidovky.cz: Máte to k sobě 110 kilometrů mezi Brnem a Vídní…

Taky jsem měl pár let zpět od našeho předního trenéra a rozhodčího Jana Voborníka nabídku na sparingy, že má v Rakousku nějaké kontakty, že je to zápasník UFC, že tam mohu trénovat, ale nakonec na to nedošlo.

Lidovky.cz: Na druhou stranu, tři ze čtyř nejlepších zápasníků UFC v polotěžké váze od sebe dohromady 500 kilometrů (šampion Blachowicz pochází z polského Těšína). To je slušná reklama pro srdce Evropy.

Chtěl bys z toho mít spíše radost, že jsme takto kousek kolem sebe. Je pravda, že ti Jižané (Rakič má srbské kořeny) mají horké hlavy, takže ho lze chápat a beru to tak, jak říkáte. Navíc Bellatoru v této váze vládne Rus Vadim Němkov (Procházka ho porazil).

Lidovky.cz: Může někdo na vás třeba i z česko-slovenské scény navázat?

Věřím, že všichni kluci, co tam jsou – David Dvořák, Mach Muradov i Lajoš Klein –, mají šanci se ve svých vahách také probít do špičky. Davida čeká za necelé tři týdny zápas, jsem rád, že to mohu nyní už v klidu sledovat, když mám čerstvě po zápase. Mohu s čistým srdcem popřát štěstí a sledovat ho. Protože, když mám před sebou vlastní zápas, tak mě nikdo jiný nezajímá. Cítím velkou zodpovědnost a nechci se rozptylovat. Každopádně zrovna s Davidem jsme byli pár let nazpátek ve Frankfurtu společně na kempu a trénovali jsme tam, byli spolu na pokoji, a přesně o tomto jsme snili. Toto byla naše hlavní meta. Kam jsme chtěli jít, směřovat. Je to příjemné zadostiučinění.

Lidovky.cz: Když odmyslíme problém se sportováním v této době u nás, vnímáte, že úspěch váš, dalších Čechů, síla Oktagon MMA, pomáhá tomu, že další kluci se inspirují k tvrdšímu a kvalitnějšímu tréninku? Že se kvalita posouvá správným směrem?

Vidím to. Navíc tu máme řadu kvalitních trenérů, hlavně té staré thajboxerské školy, z čehož se dá hodně těžit. Že se dá u nás zapracovat na bojovnících a objevovat nová jména. Je tu potenciál jak v trenérech, tak zápasnících. Vidím to, někde se to zbytečně zasekává na maličkostech, ale ve většině tělocvičnách jde kvalita nahoru.

Lidovky.cz: Pomáhá i skutečnost, že stále více zápasníků jezdí na kempy do zahraničí?

Rozhodně. Je nutné vyjet někam, kde máš nepohodlí, nekomfortní zónu, kterou musíš překonat. To ti jako zápasníkovi dá obrovské penzum zkušeností, z tohoto pohledu si myslím, že skvělým trenérem by mohl být jednou Viktor Pešta (historicky druhý Čech v UFC). Posledním rokem trénuje po celém světě, sbírá zkušenosti, vsadím se, že pokud je dovede rozvinout, podívá se na sport i z jiného úhlu pohledu, tak může být opravdu výborným koučem.

Lidovky.cz: A co vy?

Já tohle zatím nehrotím, tento úhel pohledu nechci vůbec řešit. Zatím jsem soustředěný jiným směrem.

Lidovky.cz: Jaké vlastně budou vaše nejbližší dny?

Budu se věnovat vysoké škole (Masarykova univerzita, fakulta sportovních studií, obor edukace bezpečnostních složek), protože mě čeká odevzdání bakalářské práce (tématem je Mentální příprava MMA bojovníka před zápasem) a státnice. Takže se budu snažit vše stihnout. Bude to fuška, ale zvládnu to. Věřím tomu. Mám čas do konce měsíce. Sednu na to, zamakám a je to.

Lidovky.cz: Plánujete pokračovat?

Na magistra? No, dal jsem přihlášku… (úsměv)

Lidovky.cz: A krom studia – oslavy, kamarádi?

Rád bych byl teď chvíli sám a nechal v sobě vzkvétat zážitek ze zápasu a toho všeho kolem. Nechat vše plynout, abych byl ve správný čas připravený čelit dalším výzvám, které na mě čekají.