Promotéři boxerského šlágru Joshua vs. Pulev nechtějí akreditovat Bulhary, ti zuří: Bojí se nás

Už od minulého týdne se situace řeší, ale zdá se, nevyřešila. Promotéři zápasu o tituly mistra světa organizací WBA, IBF a WBO poslali akreditovaným novinářům sdělení, že pokud se chtějí zúčastnit zápasu, musí kvůli situaci kolem pandemie koronaviru absolvoval dvoutýdenní povinnou karanténu pro vstup do Velké Británie.

Problémy jsou dva:



Ono sdělení přišlo pro některé už pozdě, respektive na poslední chvíli.

Příchozí novináři ji nemají kde absolvovat.

„Vysvětlení Matchroom Boxing z minulého týdne je směšné. Tvrdí, že hotel v bublině má pouze dvanáct pokojů pro tisk a všechny je obsadili místní žurnalisté. Jenže je to lež, protože mají celé jedno prázdné patro,“ stěžují se bulharští novináři skrze Vladi Lazarovou, mluvčí Puleva.

Vše je údajně řešeno skrze ministerstvo zahraničí obou zemí, právníky Puleva, záležitost byla předána také zástupcům AIPS (Mezinárodní svaz sportovních novinářů) a Britské novinářské asociaci. Frank Smith, manažer promotérů z Matchroom Boxing, pronesl, že zástupci balkánských médií řeší vše na poslední chvíli, ti oponují, že informací o případné karanténě se dožadují dva měsíce.

Pravdou sice je, že situace se také na britských ostrovech mění každým dnem či týdnem, na druhou stranu, na sportovních bublinách se nic nemění. A navíc na galavečer bude do Wembley Arena poprvé vpuštěno na tisíc účastníků, jelikož Londýn patří mezi nejméně postižené oblasti.

