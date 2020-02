Puskarčíková s Davidovou v euforii: Při jízdách kluků jsme se klepaly, pak už jen křičely

Anterselva Tak trochu jako biatlonová dvojčata působí Eva Kristejn Puskarčíková a Markéta Davidová. Na závodech spolu sdílejí pokoj, radost i smutek, vymýšlejí legrácky a nyní slaví i první velkou medaili. Skvělým úvodem položily na mistrovství světa v Anterselvě základ k bronzu smíšené štafety, který získaly s Ondřejem Moravcem a Michalem Krčmářem.

„Ani ještě nevěřím, že se to stalo. Ale jsem strašně šťastná,“ řekla devětadvacetiletá Kristejn Puskarčíková hodinu po závodu a následných oslavách s týmem. „Mám stejné pocity. Myslím, že Evik to vystihla,“ přitakala o šest let mladší Davidová.



Závod začala Kristejn Puskarčíková, kterou v lednu sužovalo nachlazení, a na trati se ještě necítila nejlépe. „Musím pochválit lyže, hodně mě podržely,“ poděkovala servisu a pomohla si i na střelnici, kde dobíjela jen vleže. Davidové předávala na třetím místě.

Davidová trefila všech deset ran. Jen při stojce si situaci zkomplikovala špatnou manipulací se zbraní. „Zdržela jsem se a začala střílet dost pozdě. Až jsem slyšela, jak všichni vedle mě už odstříleli, a já si říkala, že musím dát nulu, když mi to tak trvá. Sama jsem se vystresovala, ale naštěstí to ustála,“ oddechla si.

Běžela rychle, v závěrečných metrech předjela domácí favoritku Dorotheu Wiererovou a úsek dokončila druhá. „Když máte někoho na dohled, tak se hecnete. Bylo to super, jely mi i lyže a celkově se to povedlo,“ pochvalovala si Davidová.

Kristejn Puskarčíková a Davidová se během Krčmářova posledního úseku zavřely do buňky, kde se převlékaly, aby neprochladly. „Držely jsme palce a fandily,“ řekly unisono a nezáviděly finišmanovi jeho situaci. „Mně tuhly nohy, jen když jsem seděla v převlékačce a viděla ho střílet o medaili,“ řekla Kristejn Puskarčíková.

V momentě, kdy Krčmář zvládl střelbu vstoje s jedním dobíjením a vyjel na trať, už věřily v medaili. „Dřív jsem se neodvažovala, abych to nezakřikla,“ řekla Kristejn Puskarčíková a Davidová dodala: „Já taky. My jsme se tam klepaly a já zapnula datacenter (výsledkový servis), protože je rychlejší než televize. A pak už jsme jen křičely.“

Obě mají první velkou medaili, ale Kristejn Puskarčíková vlastně už dvě. Jen tu první ještě nedostala. Češky ji získaly v roce 2017 po diskvalifikaci Rusek ze štafety na olympiádě v Soči. „Na papíře jsme bronzové, ale Rusky mají dát medaile Norkám a Norky nám. Je to dominový efekt, takže někdo to musí s tím rozdáváním začít,“ pokrčila Kristejn Puskarčíková rameny a doplnila: „Tohle je rozhodně lepší.“

Smíšenou štafetou získaly sebevědomí pro další závody na šampionátu. „Řekněme, že to z nás trochu opadlo. Jsme rády, že se to takhle započalo, a doufejme, že se nás to bude držet,“ přála si Kristejn Puskarčíková. „Trošku jsme si zavařily pro další závody, ale ukázaly jsme, že jsme pořád silný tým a máme co říct,“ řekla Davidová.

Obě předpokládaly, že se jim bude těžko usínat. „Budeme plné zážitků,“ řekla Kristejn Puskarčíková. Obě se shodly, že po večerním vyhlášení nebude čas na oslavy a co nejrychleji zalezou do postele. V pátek totiž pojedou sprint - Kristejn Puskarčíková vyrazí s číslem devět ve 14:49:30 a Davidová s číslem 27 v 14:58:30.