Radši hraji proti Sereně než s Muchovou, tyhle holky jsou proti mně uvolněné, tvrdí Plíšková

Londýn (Od našeho zpravodaje) Sama úplně nevěděla, jestli ji porážka víc naštvala nebo rozesmutněla. V angličtině použila Karolína Plíšková výraz „shit day“. V epické řeži s Karolínou Muchovou dvakrát podávala na vítězství. Ani jednou neuspěla. „Postup do osmifinále? Není to nejhorší ani nejlepší,“ pravila.

Po triumfu v Eastbourne a povedeném prvním týdnu londýnského grandslamu ji mnoho expertů považovalo za vážnou kandidátku na titul.

Ani na Wimbledonu však na svou první velkou trofej nedosáhne. Ztroskotala v napínavém osmifinále s krajankou, které nakonec prohrála 6:4, 5:7, 11:13.



„Můj servis byl dost mimo,“ vytkla si Plíšková. „Nevyužila jsem hodně šancí. Nepředvedla jsem svůj nejlepší tenis.“

Karolína Muchová se raduje z výhry nad Karolínou Plíškovou.

Podání jste si tu spíš pochvalovala. Kdy vám přestalo fungovat?

Už na začátku zápasu. Svoji roli hrál i pomalý kurt. Soupeřka stála na příjmu daleko, spoustu balonů vrátila čopem.

Cítila jste, že Karolína Muchová mohla proti vám, coby favoritce, hrát odvázaně?

Takhle to teď mám pořád. Počítám s tím, že holky proti mně půjdou uvolněněji. Mně se taky hraje líp se Serenou (Williamsovou) než s Muchovou.

Co byste řekla o jejím výkonu?

Vysokou úroveň udržela dost dlouho. Hrála dobře, odvážně. Spousta míčů, které jí nemusely spadnout do kurtu, jí do kurtu spadla. Dobře servírovala.

Mrzí vás hodně, že jste dvakrát podávala na vítězství a ani jednou neuspěla?

Můj servis nebyl prostě dobrý. Taky hra odzadu byla taková nijaká. Neměla jsem se čeho chytit. Return mi nešel. I tak jsem věřila, že napodruhé už zápas dopodávám. Jenže v obou těch gamech jsem hned ztrácela 0:40, což se těžko obrací.

V kariéře postupujete po krůčcích. Zvládla jste Wimbledon zase o něco líp než posledně?

Obecně se moje hra na trávě zvedla. Podruhé jsem vypadla ve čtvrtém kole. Kdyby se mi to stalo podesáté, šla bych se pověsit. Teď se ještě věšet nebudu. (smích)

Svou letošní bilanci na trávě jste nazdobila na 9-2. Získala jste titul v Eastbourne, nicméně ke grandslamové trofeji jste se nepřiblížila. S jakým pocitem z Anglie odjedete?

Hlavně odjedu rychle. (smích) Wimbledon není a asi nikdy nebude můj oblíbený turnaj. Není to nejhorší ani nejlepší.

Spravíte si chuť na oblíbených zámořských betonech?

Ještě nevím. Teď nemám chuť na nic, ale dám si pauzu a ono se to změní. Toronto, Cincinnati a New York mám určitě radši než Wimbledon.

Zhruba v 16 hodin SELČ budeme sledovat čtvrtfinálové zápasy Muchová - Svitolinová a Strýcová - Kontaová v online reportážích.