Restart NBA po 141 dnech v drsné bublině. Favority jsou Milwaukee a Lakers s LeBronem

Orlando Přesně 141 dní je to od té doby, co měla nejlepší basketbalová liga světa naposledy na programu oficiální zápasy. Od začátku března se toho stalo opravdu hodně nejen ve sportu, ale i v celém světě.

Teď se NBA pod heslem Whole new game (Úplně nová hra) vrací a v „bublině“ v Orlandu se od čtvrtka pokusí ligový ročník 2019/20 dohrát.



„Prosím, přivítejte Los Angeles Clippers,“ ozve se z reproduktorů v hale a na palubovku naběhnou basketbalové hvězdy zvyklé na bouřlivý aplaus, ten se však pochopitelně nekoná.

Prvními přípravnými zápasy od jedenáctého března odstartovala NBA. Všechny tři haly v Disney Wide World of Sports Complex v Orlandu vypadají na první pohled skrz kamery a fotografie úplně stejně: Logo NBA uprostřed, nad ním nápis „Black Lives Matter“.

Na svých místech jsou umístěny lavičky, jen hráči i trenéři sedí každý samostatně s dostatečnými odstupy, stolek časoměřičů uprostřed je obklopen plexiskly kvůli vzájemné bezpečnosti a nad hřištěm jsou tři obří velkoplošné obrazovky. Naproti lavičkám jsou místa pro novináře, členy vedení týmů a televizní komentátory.



Hráči se musí v prázdné hale dostat do tempa sami

Přísná pravidla

Že to s nastavenými pravidly pro svoji bublinu myslí NBA vážně, dokazuje také víkendový příběh Loua Williamse. Třiatřicetiletý rozehrávač LA Clippers dostal povolení k opuštění komplexu vOrlandu kvůli pohřbu dědečka. Za normálních okolností by po návratu následovala čtyřdenní karanténa a poté návrat do týmu, pokud by bylo vše bez problémů. Jenže Williams se zastavil po cestě zpět na jídle ve striptýzovém klubu – a místo čtyř dní bude mimo svůj tým dnů deset. Pokud budou jeho testy v pořádku, připojí se ke Clippers. anv

Největší změna pro hráče? Vytvořit na lavičce energii, kterou přenesou na spoluhráče na hřišti, aby simulovali fanoušky.

„Musíme křičet jako blázni,“ říká střelec Clippers Lou Williams. „Hned po prvním zápase jsem úplně ztratil hlas, jak jsem řval. Takhle hlasitý jsem nebyl snad nikdy v životě, i v dětských kategoriích jsme tam měli rodiče. Když řvou fanoušci, tak nemá cenu vůbec něco říkat a můžu se soustředit na hru,“ dodává.

Kousek dál ho zaslechl trenér Clippers Doc Rivers, pověstný svým „chraplákem“. „Teď víš, proč vždycky takhle mluvím,“ ozval se s úsměvem kouč, který si naopak tišší atmosféru užívá.

„Můžu víc sedět a komunikovat s hráči z lavičky. Možná budu mít pak lepší hlas,“ ušklíbne se.

Protože v hledišti nejsou a nebudou žádní fanoušci, využívá NBA právě velkoplošné obrazovky k určení domácího týmu. Ten má na nich v průběhu zápasu své logo, grafické prvky a reklamy sponzorů.

S fanoušky alespoň na dálku

Experimentuje se s možností umístit na obrazovky obličeje 300 vybraných fanoušků, kteří tak své emoce mohou dát najevo i z domova přes webkameru.

„Je to zajímavý pokus. Pokud by nám to mohlo dodat něco navíc, nějakou extra motivaci, tak by to bylo parádní. Jinak je v hale dost ticho a působí to jako nějaká letní příprava,“ myslí si pětadvacetiletý křídelník Los Angeles Lakers Kyle Kuzma.

„Mohlo by to být super. Připomíná mi to celé nějaký šílený díl sci-fi seriálu Black Mirror,“ dodává pivot Utahu Rudy Gobert, který byl v rámci NBA a koronaviru pacient jedna.

NBA pokračuje v relativně extrémních opatřeních vůči hráčům ve své bublině, v porovnání s fotbalovou MLS či baseballovou MLB, která řeší velké množství nakažených, jsou opatření zřejmě správná.

Pouze čtyři trenéři mohou sedět u hřiště, zbytek má místo vzadu. Hráči mají lavičku se svou vlastní jmenovkou a neměli by se mimo hrací plochu shlukovat, roušky by měli mít nasazené i při pozápasových rozhovorech přes webkameru, kde jsou sami.

Pokud však bude pokračovat nulový počet nakažených v bublině NBA, dá se očekávat postupně uvolňování opatření.

Favority Milwaukee a Lakers

Co se týče samotného basketbalu, čeká všech 22 týmů osm zápasů základní části, které definitivně určí elitní osmičky pro play off. Ve hře je i předkolo play off – dvojzápas mezi devátým a osmým dané konference, pokud mezi nimi bude na konci základní části rozdíl menší než čtyři výhry.

Osmému týmu stačí vyhrát jednou, devátého posunou do play off dva vyhrané zápasy. Favorité jsou velmi podobní jako před sezonou, na Východě je jasným lídrem Milwaukee s řeckou hvězdou Janisem Adetokunbem, kterému se budou snažit šlapat na paty obhájci z Toronta a Boston.

Tomáš Satoranský při obraně legendárního LeBrona Jamese.

Na vyrovnanějším Západě se za dvěma celky z Los Angeles vytvořila širší skupinka vyzyvatelů, kteří budou chtít zabránit očekávanému meziměstskému konferenčnímu finále. Houston s Jamesem Hardenem, Denver s Nikolou Jokičem nebo třeba Dallas s Lukou Dončičem míří také hodně vysoko.



Nejvíc ale sázkové kanceláře očekávají finálový souboj mezi Milwaukee a Lakers.