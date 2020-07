Kvůli paralympiádě zvažuje amputaci nohy. Handicapovaného basketbalistu brzdí nová pravidla

Londýn Od jedenácti let je kvůli vážným zdravotním problémům odkázán na invalidní vozík. Většina by na sport zanevřela, George Bates se vrhl na basketbal. Podle nových kritérií IPC (Mezinárodní paralympijský výbor) ale není způsobilý k tomu, aby mohl příští rok startovat na tokijské paralympiádě. Šestadvacetiletý Brit nechce o svůj sen přijít a přemýšlí o amputaci nohy.

Bates si osudové zranění přivodil při fotbale. Rozvinul se u něj komplexní regionální bolestivý syndrom, tedy chronické onemocnění, které je následkem dysfunkce centrálního nebo periferního nervového systému. Nemoc se projevuje výrazným ochabnutím svalů a omezením pohybu.

Rodák z Leicesteru patří mezi stálé členy basketbalové reprezentace vozíčkářů. Dosáhl s ní velkých úspěchů, doma má medaile ze světového i evropského šampionátu. Nyní ale reálně hrozí, že se nebude moct zúčastnit paralympijských her v Tokiu.

„Nikdy bych nevěřil, že se do této situace dostanu. Že nebudu mít dostatečný hendikep k tomu, abych se mohl naplno věnovat sportu pro hendikepované,“ uvedl zklamaný Bates v rozhovoru pro SkySports.



Původně přitom potřebná kritéria splňoval. Představitelé IPC ale vydali nařízení ke změně klasifikačního kódu. „Přinutili k tomu Mezinárodní basketbalovou federaci pro vozíčkáře. Byl to pro mě obrovský šok. Deset let tvrdě trénuji a teď přijde tohle. Jsem zdrcen. Podobných případů se najdou stovky, postižení totiž není černobílou záležitostí. Není to jen o zaškrtávání políček,“ prohlásil britský reprezentant.

Bates se ale nehodlá vzdát a přemýšlí o radikálním řešení: „Už patnáct let žiju s neustálými bolestmi. Zkoušel jsem podat několika odvolání. Pokud budou všechny možnosti vyčerpány, jednou z možností je amputace nohy.“



Brit zároveň dodal, že tuto možnost si připouštěl už dříve: „Když mi bylo čtrnáct nebo patnáct, zvažoval jsem to. Nakonec jsem se k tomu neodhodlal, přeci jen jsem byl pořád mladý. Když se ohlédnu zpátky, ulehčilo by mi to spoustu věcí.“

Mezinárodní paralympijský výbor sice vyjádřil hendikepovanému basketbalistovi sympatie, ale k další úpravě kritérií se nechystá. Bates tak stojí před nejtěžším rozhodnutím svého života.