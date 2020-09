Pařížský grandslam bez vítězky US Open. Ósakaová se odhlásila kvůli zranění

Paříž Vítězka US Open Naomi Ósakaová nebude hrát Roland Garros. O antukový grandslam v Paříži připravilo japonskou tenistku zranění levého zadního stehenního svalu, s kterým hrála newyorský turnaj.

Světová trojka Ósakaová si nohu zranila na turnaji Western & Southern Open, který se hrál také v New Yorku a nenastoupila kvůli tomu do jeho finále. Celé US Open pak nastupovala s obvazem.



„Bohužel nejsem letos schopna na French Open hrát. Noha mě pořád bolí a neměla jsem čas k přípravě na antuce. Turnaje jsou těsně za sebou,“ napsala Ósakaová na sociálních sítích.



Druhý titul na US Open a třetí grandslamový získala v sobotu po finálové třísetové výhře nad Běloruskou Viktorií Azarenkovou.

Roland Garros tak přišlo o další hvězdu. Titul nebude obhajovat Australanka Ashleigh Bartyová. Světová jednička vzdala start na letošním odloženém ročníku kvůli obavám z koronaviru a nedostatku přípravy.

Pořadatelé musí dál snižovat počty fanoušků. které pustí každý den do areálu. Původně plánovali využít 50 až 60 procent kapacity, což by bylo okolo 20 tisíc lidí. Minulý týden snížili počet na 11.500 a nyní po dalších opatřeních proti šíření covidu-19 jich denně pustí jen pět tisíc.