Vondroušová v Paříži otáčela, Macháč zvládl pětisetovou bitvu. Slaví i Bouzková

Grandslamový turnaj Roland Garros (antuka, dotace 53,5 milionu eur) Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Macháč (ČR) - Navone (31-Arg.) 6:2, 6:1, 3:6, 1:6, 6:1

Djokovič (1-Srb.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:1, 6:2

Zverev (4-Něm.) - Goffin (Belg.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:2

Medveděv (5-Rus.) - Kecmanovič (Srb.) 6:1, 5:0 skreč

Ruud (7-Nor.) - Davidovich (Šp.) 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, 4:6, 6:3

Hurkacz (8-Pol.) - Nakashima (USA) 6:7 (2:7), 6:1, 6:3, 7:6 (7:5)

Dimitrov (10-Bulh.) - Marozsán (Maď.) 6:0, 6:3, 6:4

De Minaur (11-Austr.) - Munar (Šp,) 7:5, 6:1, 6:4

Fritz (12-USA) - Lajovič (Srb.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Rune (13-Dán.) - Cobolli (It.) 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6 (9:7)

Paul (14-USA) - Fognini (It.) 6:1, 6:0, 6:2

Shelton (15-USA) - Nišikori (Jap.) 7:6 (9:7), 6:4 skreč

Kovalík (SR) - Chačanov (18-Rus.) 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Struff (Něm.) - Bublik (19-Kaz.) 6:2, 6:2, 6:3

Ofner (Rak.) - Báez (20-Arg.) 3:6, 3:6, 6:4, 7:5, 7:6 (10:5)

Auger-Aliassime (21-Kan.) - Squire (Něm.) 6:4, 4:6, 6:3, 6:2

F. Cerúndolo (23-Arg.) - Misolic (Austr.) 6:2, 7:6 (7:2), 6:0

Shapovalov (Kan.) - Tiafoe (25-USA) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4

Griekspoor (26-Niz.) - Darderi (It.) 7:6 (7:2), 6:3, 6:3.

Korda (27-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 6:4, 6:4, 1:6, 6:3

Musetti (30-It.) - Monfils (Fr.) 7:5, 6:1, 6:4

Arnaldi (It.) - Müller (Fr.) 6:4, 6:1, 6:3

Bergs (Belg.) - Marterer (Něm.) 3:6, 6:3, 6:1, 6:3

Č’-čen Čang (Čína) - Sonego (It.) 7:5, 3:6, 6:1, 6:4

Moutet (Fr.) - Ševčenko (Rus.) 6:4, 6:2, 0:6, 6:3

Kokkinakis (Austr.) - Zeppieri (It.) 1:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:2 Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Vondroušová (5-ČR) - Volynetsová (USA) 0:6, 6:1, 6:4

Bouzková (ČR) - Fettová (Chorv.) 6:2, 6:2

Paquetová (Fr.) - Siniaková (32-ČR) 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:6)

Beguová (Rum.) - Nosková (27-ČR) 6:4, 6:2

Sabalenková (2-Běl.) - Učidžimaová (Jap.) 6:2, 6:2

Rybakinová (4-Kaz.) - Rusová (Niz.) 6:3, 6:4

Tausonová (Dán.) - Ostapenková (9-Lot.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Stearnsová (USA) - Kasatkinová (10-Rus.) 7:5, 6:2

Danilovičová (Srb.) - Collinsová (11-USA) 6:7 (3:7), 7:5, 6:4

Paoliniová (12-It.) - Baptisteová (USA) 6:4, 7:6 (8:6)

Keysová (14-USA) - Šarífová (Eg.) 6:0, 7:6 (9:7)

Svitolinová (15-Ukr.) - Parryová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:3)

Samsonovová (17-Rus.) - Anisimovová (USA) 6:2, 6:1

Vekičová (Chorv.) - Kosťuková (18-Ukr.) 7:5, 6:4

Mertensová (25-Belg.) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:3

Navarrová (22-USA) - Erraniová (It.) 6:2, 7:5

Jastremská (30-Ukr.) - Wang Ja-fan (Čína) 6:2, 6:0

Fernandezová (31-Kan.) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 6:4

Potapovová (Rus.) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:2

Badosaová (Šp.) - Putincevová (Kaz.) 4:6, 6:1, 7:5

Wang Sin-jü (Čína) - Tomovová (Bulh.) 7:5, 5:7, 6:1

Cocciarettová (It.) - Bucsaová (Šp.) 6:1, 6:4

Avanesjanová - Blinkovová (obě Rus.) 6:3, 6:0

Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:2

Gračovová (Rus.) - Peraová (USA) 6:1, 6:3