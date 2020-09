Rouškami proti rasismu. Ósakaová bojuje na US Open proti bezpráví Afroameričanů

New York Šampionka z roku 2018 Naomi Ósakaová zahájila cestu grandslamovým US Open v černé roušce se jménem Afroameričanky Breonny Taylorové, kterou v březnu zabili policisté při razii v jejím bytě. Na turnaj ve Flushing Meadows si japonská tenistka připravila sedm variant roušek, jejichž prostřednictvím chce podpořit boj proti rasové nespravedlnosti a policejní brutalitě. Právě tolik utkání by odehrála, pokud by došla až do finále.

„Je docela smutné, že sedm roušek není dost na to množství jmen, ale doufám, že se dostanu do finále a budu moci ukázat všechny," řekla devátá hráčka světového žebříčku po zápase prvního kola, v němž v pondělí zdolala krajanku Misaki Doiovou po třísetové bitvě 6:2, 5:7, 6:2. Čtvrtá nasazená Ósakaová se do boje proti rasismu zapojila už na přípravném turnaji v New Yorku, na němž minulý týden odmítla nastoupit do semifinále. Připojila se tak k protestu dalších sportovců, mimo jiné basketbalistů z NBA, kteří v reakci na postřelení černého muže při policejní akci ve Wisconsinu bojkotovali zápasy play off. Ósakaová nakonec po odložení celého semifinálového programu turnaje zápas odehrála, k finále pak ale kvůli zranění stehenního svalu nenastoupila.