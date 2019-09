Rozhodčí pod palbou kritiky, Australan Hodge dostal zpětně za tvrdý zákrok třízápasový distanc

Disciplinární komise v Japonsku rozhodla, že zákrok Reece Hodge na Peceli Yata měl znamenat červenou kartu, ačkoliv australský hráč na hřišti jakémukoliv trestu unikl.

Předák Fidži v úvodu zápasu položil pětku, ale později musel být střídán poté, co se mu zhoršilo zranění hlavy, jež bylo způsobené inkriminovaným zákrokem.

Hlavní rozhodčí Ben O’Keeffe a jeho asistent u videa Rowan Kitt během zápasu zákrok jako nedovolený nevyhodnotili.

Hodgeův zákaz přišel den poté, co řídící orgán světového ragby otevřeně kritizoval dosavadní úroveň rozhodčích na probíhajícím šampionátu: „Výkony rozhodčích na turnaji v Japonsku zatím neodpovídají konzistentním standardům, na které jsme v ragby zvyklí.“

Breaking: Reece Hodge has been cited for this tackle on Peceli Yato 洛 #RWC2019 pic.twitter.com/c9CYfluK0S