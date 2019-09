Pět týdnů jsem prakticky nejedla, popisuje své zdravotní trable profesionální golfistka Spilková

Praha Naposledy hrála Klára Spilková turnaj v červnu. Poté si ale musela dát na příkaz lékařů v důsledku totálního vyčerpání organismu nucenou pauzu. Na prestižní světový okruhu LPGA (Ladies Professional Golf Association) se olympionička z Ria 2016 vrátila před měsícem turnajem v Portlandu, kde obsadila po dvou kolech 121. místo, a neprošla tak cutem do dalších bojů. Přesto nesmutní. Naopak.

„Pro mě je hlavní, že se dostávám do běžného procesu. A že jsem dostala od federace zdravotní výjimku,“ usmívá se v rozhovoru pro Lidovky.cz česká golfistka, která má jistotu, že si v příštím roce určitě zahraje šest turnajů. Na nich bude moct dohnat stejný počet letos nuceně vynechaných turnajů.



Čtyřiadvacetiletá Klára Spilková je první českou profesionální golfistkou, která před rokem získala hrací kartu pro světový okruh LPGA, letos se ale vinou zdravotních problémů trápila. Před čtyřmi týdny se však vrátila zpět na greeny a pevně věří, že smůlu si již vybrala.

Klára Spilková Narozena: 15. 12. 1994 v Praze



Výška: 170 cm



Světový žebříček: 146. místo



Největší úspěchy: první česká vítězka turnaje evropského okruhu, když v dubnu 2017 opanovala Lalla Meryem Cup v marockém Rabatu. Evropská Tour: 103 turnajů, 1 výhra, 14krát v elitní desítce, 64krát prošla cutem.



Výdělek: 416 tisíc dolarů. Světová Tour: 12 turnajů, třikrát prošla cutem. Výdělek: 22,6 tisíc dolarů

Lidovky.cz: Jaký je váš zdravotní stav, jste už stoprocentně v pořádku?

Zdraví už je naštěstí dobré, první turnaj jsem odehrála před čtyřmi týdny v Portlandu, takže už se dostávám zpátky do běžného procesu.

Lidovky.cz: Kvůli únavě a vyčerpání jste měla téměř dvouměsíční pauzu, o jaké zranění konkrétněšlo?

Během pobytu v Americe jsem dostala střevní chřipku, kterou byla evidentně z jídla, protože ji chytlo i spousta jiných hráček. Pět týdnů jsem měla problémy s tím, že jsem málo jedla, dá se říct že vůbec. Do toho ta nekončící únava... Doktoři mi řekli, že si musím dát povinnou pauzu, bylo to velmi nepříjemné období.

Lidovky.cz: Od února nastupujete na turnajích okruhu LPGA, jak velký skok to byl oproti evropské tour?

Těch rozdílů je tam celkem hodně. Na LPGA hraje nejužší světová špička, takže určitě o dost větší konkurence než na LET. Turnaje jsou více méně každý týden, tudíž daleko větší porce hraní a v neposlední řadě hodně cestování po Americe.Velká změna je taky fakt, že mám o dost větší porci turnajů.

Klára Spilková se soustředí na svůj úder.

Lidovky.cz: Od vedení jste dostala zdravotní úlevu, co pro vás znamená?

Jsem velmi ráda, že mi LPGA vyhověla se zdravotní výjimkou. Díky schválení budu mít pro přihlášení do turnajů stejnou pozici, odpovídající té, kterou jsem měla v době svého prvního zmeškaného startu a v roce 2020 si budu moci zahrát šest turnajů, kterých jsem se nemohla zúčastnit. Je to pro mě velká šance a mohu se soustředit na vlastní hraní. Zatím se mi v životě všechno splnilo, což je krásný. Chvíli si teď chci užívat jenom to, že můžu hrát.

Lidovky.cz: Jak moc vás ovlivnila účast na olympiádě v Riu?

Určitě mě to doživotně poznamenalo jenom v tom nejlepším. Jak lidsky, tak i sportovně. Jako malá jsem o olympiádě nesnila, protože golf nebyl olympijským sportem. Když jsem se ale kvalifikovala, tak se to všechno rychle událo. Byla jsem najednou v letadle do Ria, byl to fičák (směje se). Já měla hlavně velké štěstí, že jsem mohla v Brazílii strávit celé tři týdny až do posledního týdne. Byl to neskutečný zážitek, potkala jsem spoustu sportovců, které jsem chtěla potkat.

Lidovky.cz: Jaká setkání vás potěšila nejvíce?

Ráda jsem se potkala se sportovci z Dukly, které už znám z minulosti. Moc příjemní byli všichni čeští tenisté a tenistky. Největším zážitkem ale pro mě bylo setkání s golfistou Justinem Rosem, jehož herní styl hodně obdivuji. Toho jsme potkali na tenise, když hrála svoji památnou čtyřhru Lucka Šafářovou s Bárou Strýcovou proti sestrám Williamsovým. On se tam šel podívat na zápas Andyho Murrayho. Když jsem ho viděla, tak jsem jenom říkala: „Kláro, musíš něco říct,“ nakonec ze mě vypadlo, že hraji taky golf. On se se mnou dal chvíli a do řeči a teď už mě pozná i na nějakém turnaji, když se vidíme. Lidsky je moc příjemný.

Klára Spilková během druhé dne golfových soutěží.

Lidovky.cz: Do profesionálního golfu jste vstoupila v 16 letech, jak se během té doby vyvinul světový golf?

Určitě se změnil hodně. Konkurence je o dost větší, přibývá hodně mladých hráček. Holky v rozpětí osmnácti až dvaceti let jsou vlastně nejlepšími hráčkami světa. Mladé holky z Asie trénují ještě více, na okruhu je jich fakt hodně a jsou fajn. Větší konkurence navíc posouvá i ostatní, takže já to beru pozitivně.

Lidovky.cz: A v Česku? Vnímáte zvýšený zájem společnosti?

Myslím si, že golfu prospěla účast na olympiádě. Díky tomu se náš sport více popularizoval, přijde mi navíc, že hraje o dost víc lidí z širších okruhů společnosti, což je jenom dobře. Golf se stal více přístupnějším pro veřejnost.

Lidovky.cz: Golf hrajete od čtyř let, jak jste se k němu dostala?

Byla to moje první volba, přivedl mě k němu můj bratr. Když jsem poprvé vzala do ruky hůl, tak jsem jí už od té doby nepustila (smích). Rodiče nám vždycky říkali, že je lepší dělat jednu věc pořádně, než více průměrně. Tím jsem se od malička řídila, rodina mě v tom od začátku podporovala. Měla jsem také štěstí, že mě od začátku hraní golfu podporovala a stále podporuje Česká golfová federace a spolu s ní po přestupu k profesionálkám i PGA of Czech Republic. To je velká pomoc, kterou nemá každá hráčka, a bez toho bych neobstála.

Lidovky.cz: Při přejíždění mezi turnaji zažíváte hodně cestování, baví vás to?

Líbí se mi to dost. Jak jsem se teď dostala do turnajů v Americe, tak je to takové nové. Předtím na evropské tour jsem cestovala už na stejná místa, často to byl jen přechod mezi hotelem a hřištěm, takže jsem teď velmi ráda, že poznávám nová zajímavá místa.

Klára Spilková cestou na další jamku.

Lidovky.cz: Jaká panuje na okruhu atmosféra mezi hráčkami, máte tam nějaké kamarádky? Liší se atmosféra na LPGA oproti evropské tour?

S každou hráčkou se pozdravím, s některými si i popovídám. Celkově mi atmosféra na okruhu přijde příjemná. Jak je nás na okruhu hodně a trávíme spolu hodně času i při cestování, tak jsme dá se říct taková jedna velká rodina. Mám tam spoustu známých, se kterými jsem schopna trávit volný čas. Jsou tam ale určitě i skupinky golfistek z jedné země, jež drží hodně spolu. Jsou to třeba Japonky a Thajky. Mluví spolu stejnou řečí, mají stejné zvyky, pocházejí z podobného prostředí. Chápu to. Mezi hráčkami ale vůbec nepanuje nevraživě prostředí. V golfu je to trochu jiné, než v ostatních sportech, tady hrajete proti konkrétnímu hřišti.

Lidovky.cz: Dostala jste se někdy do fáze, kdy vás golf nebavil? Kde a jak hledáte motivaci?

Párkrát v životě se mi to stalo, to nebudu zakrývat. (smích) Přiznám se, že v posledních pár letech se mi to stalo několikrát. Pro mě je v tu chvíli nejdůležitější vždycky něco změnit. Tento rok se v mé kariéře událo spoustu změn a byl to ten správný impulz, který jsem potřebovala. Je důležité, jaké máte okolo sebe lidi a co vám přináší. Od prosince do začátku února navíc máme zimní pauzu. V první části volna hodně regeneruji, do toho si zacvičím. Příjemnou tradicí je i nějaká příjemná dovolená někam k moři, kde doplňuji baterky. Po návratu z dovolené se zaměřuji na fyzickou přípravu. Nabírám hodně svalovou hmotu, do toho běhám. Hodně mě jako zpestření baví i box a plavání. Z přípravy těžím drtivou část sezony, je pro mě klíčem k budoucím úspěchům.