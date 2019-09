Ogrodníkova před MS: Nesmím se nechat ovlivnit tím, že mám blbý rok

Praha Oštěpařka Nikola Ogrodníková dnes odletěla na mistrovství světa klidná, přestože má za sebou sezonu plnou zdravotních problémů. Základním cílem vicemistryně Evropy na šampionátu v Dauhá je postup do finále.

Devětadvacetiletá Ogrodníková začala sezonu skvěle, v květnu si v německém Offenburgu vylepšila osobní maximum na 67,40 metru, ale od té doby řešila různé trable. Po velehodu závodnici Dukly Praha omezovala záda, pak ji rozbolela kyčel, proto vynechávala závody, a posléze bojovala s natrženým lýtkovým svalem.

Před mistrovstvím světa absolvovala soustředění v Nymburce. „Povedlo se,“ řekla na pražském letišti Václava Havla. Ale ani v Nymburce to nedopadlo ideálně. „V závěru jsem onemocněla, takže ještě dobírám antibiotika,“ uvedla Ogrodníková.

Před nástupem do letadla přesto vypadala vyrovnaně. „Zůstávám klidná. Nějak to dopadne. Pořád můžu nějaký výkon předvést,“ věří oštěpařka, která nachází energii v knihách a u přítele oštěpaře a zároveň trenéra Vítězslava Veselého. „Naučila jsem se líp pracovat s hlavou. Přišla jsem na to, že to jsou věci, které se můžou stát, a ne vždy jde vše hladce. Nedá se nic dělat.“

V Dauhá plánuje udělat dva tři tréninky. Musí si zvyknout na velké vedro, které v dějišti panuje. „Trochu se toho bojím, ale nebudu zůstávat na sluníčku moc dlouho, abych se úplně nevyšťavila. Budu šetřit energii,“ řekla. Opatrná bude i při přechodech do chladných klimatizovaných místností. „Budu se snažit přežít, protože to pro mě bude asi šok, ale důležité je to mít dobře nastavené v hlavě.“



Loni si v Berlíně pověsila na krku stříbro na mistrovství Evropy. Doufá, že se přes horší sezonu může počítat mezi kandidátky na přední příčky. „Celý rok na tohle dřeme a šance tam je, i když máte blbý rok. Nesmím se tím nechat ovlivnit. Je to vždy o jednom hodu a hlava musí pracovat, tak si z toho nedělám nic,“ řekla.

Základem bude úspěšně zvládnutá kvalifikace, která je na programu v pondělí 30. září. „To je moje první meta. Potom řeknu, podobně jako v Berlíně, co dál. Nechci předbíhat, ale pokud chci pomýšlet na medailové pozice, musím kvalifikací projít,“ pronesla Ogrodníková. Počítá s tím, že limit na postup do úterního finále bude okolo 61 metrů.