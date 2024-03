Policie odložila případ kouče Sáblíkové, nezákonné jednání ve fakturách nenašla

Informoval o tom web Seznam Zprávy.

„Kriminalisté nezjistili, že by ve věci došlo ke spáchání trestného činu, a případ byl odložen,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Kriminalisté případ odložili začátkem února.

Novák o rozhodnutí nic nevěděl. „Ale jestli je to tak, jak říkáte, bylo by to dobré,“ uvedl pětasedmdesátiletý kouč, který k případu vydal na jeho na začátku prohlášení a poté ho již nekomentoval. A toho se drží i nyní.

„Mám právo se k tomu nevyjadřovat,“ uvedl Novák a přiznal, že pokaždé nepostupoval podle administrativních manuálů. Vždy ale prý jednal ku prospěchu rychlobruslení.

Úspěšný kouč a šéf týmu Sáblíkové byl podezřelý, že chybně fakturoval náklady na soustředění v italském Collalbu a rozdíl si neoprávněně ponechával pro své potřeby. V součtu se mělo jednat až o 1,8 milionu korun.

Trestní oznámení na Nováka podala trenérka a šéfka Klubu sportovního bruslení Hodonín Libuše Steklá. Audit zaměřený na část roku 2019 potvrdil nesrovnalosti v účtech ve výši 275 000 korun, které musel ČSR vrátit NSA.

„Obecně mohu říci, že kontrola Českého svazu rychlobruslení byla dílčí, což znamená, že se kontroloval vybraný vzorek z účetnictví,“ řekl po zveřejnění auditu mluvčí NSA Jakub Večerka.

Audit měl označit sedm případů, kdy svaz nedodal důvěryhodné účetní doklady k ubytování a stravování v Itálii, Rakousku, Salt Lake City a v Chorvatsku. Vždy chyběly konečné faktury.

Za problém audit označil, že svaz svým zástupcům poskytoval na akce hotovost. „Kontrolovaná osoba (tedy svaz) ve velké míře v řádech tisíců zahraniční měny (eur) vyplácí finanční částky v hotovosti při platbách výdajů v zahraničí.“

„Pan Novák dostával peníze v hotovosti, bohužel někdy bez toho, aby se podepsaly pokladní doklady,“ potvrdil místopředseda rychlobruslařského svazu Jiří Létal.