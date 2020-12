Sáblíková o netradiční sezoně: Příprava se bortí jako domeček z karet, ale aspoň si zase užiju Vánoce

Praha Nezvyklou první část sezony zažívá elitní česká rychlobruslařka Martina Sáblíková. Královna dlouhých tratí ještě neabsolvovala žádný velký závod a vše důležité ji čeká v rozmezí pěti týdnů na přelomu ledna a února. S ohledem na řadu koronavirových omezení je však už řadu dní doma a připravená na nadcházející vánoční svátky.

„Letošní Vánoce jsou pro mě zvláštní, protože jsme brzy doma. Normálně to tak není. Výjimečně to pro mě není stres a mám na všechno spoustu času. Nejsou to tři čtyři dny jako normálně. Vše mám nachystané a pro mě by Vánoce mohly začít zítra,“ uvedla Sáblíková v on-line rozhovoru s novináři.



„I když mě trápí situace ohledně sportovního života, tak na druhou stranu jsem ráda, že si tak po sedmnácti letech mohu užít Vánoce,“ přiznala. V minulých letech se totiž do Česka často vracela těsně před Štědrým dnem a po pár dnech zase odjížděla trénovat do zahraničí.



Stihla už napéct i několik druhů vánočního cukroví. „Brácha už přijel na košt a říkal, že je to dobré,“ pousmála se třiatřicetiletá rychlobruslařka.

Sáblíková měla dostatek času i proto, že musela po návratu z posledního soustředění v Itálii do karantény. „Bohužel se nám příprava zkomplikovala, protože jedna holčina z týmu měla pozitivní test, tak jsme šli všichni do karantény a trénovali jsme doma. Jak už jsem ale řekla, i díky tomu se mi příprava Vánoc docela povedla,“ uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.

Ze sportovního pohledu si ale sezonu rozhodně neužívá. „Je to zatím sezona plná překvapení. Program není stabilní, pořád se mění a pro mě je to strašně těžké. Já jsem zvyklá na svůj klid, svoji přípravu a na něco, co mám zaběhnuté x let. Teď se to celé zbortilo jako domeček z karet a uvidíme, jak to bude vypadat,“ přiznala Sáblíková.

I přes všechny komplikace najezdila ale dostatečný počet kilometrů na ledě. „I když to nebylo tam, kde jsem byla zvyklá trénovat, což člověku nepřidá. Hlavně mám ale málo závodů, protože se sezona celá posunula. Úvodní Světové poháry tak budeme brát jako přípravu na mistrovství světa,“ řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

S napětím teď bude čekat, zda po Vánocích odcestuje na další plánované soustředění. „Uvidíme, jak to bude vypadat, protože plán je jedna věc, ale ono se to za deset dní může úplně změnit. Já doufám, že odjedeme, protože od 11. ledna bychom měli být v Holandsku. To je poslední možný termín, kdy se nastupuje (do bubliny), aby mohl člověk jet mistrovství Evropy,“ uvedla Sáblíková.

Bruslařská unie ISU totiž kvůli koronavirové pandemii výrazně upravila kalendář sezony a všechny vrcholné akce přesunula do Heerenveenu. V tamní uzavřené „bublině“ se uskuteční mistrovství Evropy, poté dva díly Světového poháru a nakonec mistrovství světa, jež bylo přeloženo z budoucího olympijského oválu v Pekingu.

„Měly by být asi čtyři oficiální hotely, na kterých by měly jednotlivé reprezentace bydlet. A měli bychom znát jen hotel, dráhu a možná bude možnost se jet projet ven na kole s tím, že se musí dodržovat základní pravidla. Nesmíš se nikde zastavit a nikoho potkat, což bude těžké ohlídat,“ nastínila Sáblíková podmínky závodů i dnů mezi nimi.

„Pořád si to nedovedu představit a ani nevím, zda se na to dá vůbec připravit. Bude to psychicky náročné. Mohu si sebou vzít stolní hry, knížky, ale otázka, zda i na to nebude pět týdnů dlouhých,“ uvedla.

Při závodech ve sportovním komplexu Thialf budou mít výhodu domácího prostředí Nizozemci, podle české reprezentantky to ale ani pro ně nebude ideální.

„Oni tam trénují od začátku října, takže mohou zkoušet, jaký led jim tam nejvíce sedí. Na druhou stranu pro ně už to taky musí být docela těžké, protože jsou jen na jedné dráze a nemohou nikam odcestovat. Všichni to budeme mít těžké,“ řekla Sáblíková.

Jedenadvacetinásobná mistryně světa nyní nechce ani moc hovořit o ambicích. „Je to zvláštní. Žádná motivace zatím není na místě a nedovedu si to vůbec představit. A jak naladit formu? I to je složité, ale vše plánuje Petr (Novák). Nemohli jsme dělat přípravu, na kterou jsme zvyklí, byli jsme jinde a dělali jiné věci. Nevím, jak na tom budeme. To se ale asi dozvíme hned na mistrovství Evropy,“ uvedla Sáblíková.



Kontinentální šampionát ji čeká 16. a 17. ledna. „Všechno ale bude příprava na mistrovství světa, na kterém bych měla mít na trojku a pětku zajištěnou účast z minulé sezony. Měsíc snad bude dostatečná doba,“ dodala.