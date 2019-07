Sagan má první letošní triumf z Tour. Ve spurtu 5. etapy si dojel pro svůj celkem dvanáctý primát

colmar Trojnásobný mistr světa Peter Sagan se v páté, první kopcovité etapě dočkal premiérového vítězství na letošní Tour de France. Devětadvacetiletý slovenský favorit suverénně vyhrál spurt v Colmaru a celkově na Tour slavil etapové prvenství již podvanácté.

Sagan si zároveň pojistil zelený trikot pro lídra bodovací soutěže, ve žlutém dresu pro průběžně vedoucího cyklistu závodu zůstal Francouz Julian Alaphilippe.

V hlavním balíku bez časové ztráty dojel na 50. místě Roman Kreuziger. Ve čtvrtek už čeká peloton horská zkouška.



V dnešní 5. etapě ze Saint-Dié-des-Vosges, dlouhé 175,5 kilometru, prověřily peloton zatím největší kopce 106. ročníku „Staré dámy“.

Dvě stoupání byla třetí kategorie, dvě vrchařské prémie druhé kategorie. Během stoupání odpadla většina spurtérů.



Tour de France - 5. etapa (Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 175,5 km):

1. Sagan (SR/Bora-hansgrohe) 4:02:33, 2. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 3. Trentin (It./Mitchelton-Scott), 4. Colbrelli (It./Bahrajn-Merida), 5. Van Avermaet (Belg./CCC), 6. Simon (Fr./Cofidis), 7. Matthews (Austr./Sunweb), 8. Politt (Něm./Kaťuša-Alpecin), 9. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 10. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step), ...50. Kreuziger (ČR/Dimension Data) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe 18:44:12, 2. Van Aert -14, 3. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma), 4. Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) oba -25, 5. Matthews, 6. Bernal (Kol./Ineos) oba -40, 7. Thomas (Brit./Ineos) -45, 8. Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) -46, 9. Sagan -50, 10. Van Avermaet -51, ...33. Kreuziger -1:19.

Sagan situace využil dokonale, za ním protnuli cíl světový šampion v cyklokrosu Belgičan Wout van Aert a Ital Matteo Trentin.

„Je potřeba být trpělivý a vítězství přijdou,“ pochvaloval si hvězdný člen německé stáje Bora-hansgrohe.

„Všem z týmu patří velký dík, kontrolovali jsme závod po celý den, na rovných úsecích až po finiš. Kdybych zase nevyhrál, pak by se všichni ptali, co se se mnou děje. No a neděje se nic, každý potřebuje štěstí a dobrý den, aby mohl vítězit,“ dodal Sagan, jenž už šestkrát na Tour bodovací soutěž celkově ovládl.

Ve čtvrtek přijde na řadu poprvé horská etapa a očekává se útok na celkové pořadí.

Z Mylhúz cyklisté pojedou 160,5 km na La Planche des Belles Filles, neboli Planinu krásných dívek. Vrchařských prémií bude sedm, z toho čtyři první kategorie.

Alaphilippeův náskok v čele pořadí před Van Aertem se ztenčil z dvaceti sekund na 14. Kreuziger má nadále manko minuty a čtvrt a je třiatřicátý.