Salmonela, potom covid. Rychle jsem se oklepala, hlásí běžkařka Razýmová. Co říká na absenci Skandinávců?

Ruka Letošní přípravu na sezonu měla běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová kvůli dvěma vážným nemocem značně narušenou, přesto hned na úvod Světového poháru dokázala předvést skvělé výsledky. V Ruce byla nejlepší z českých reprezentantek a skončila na 22. místě. „Naštěstí jsem měla pohodový průběh,“ prozradila po úvodních závodech.

Lidovky.cz: Letos si vaše tělo prošlo po zdravotní stránce mnohým. Prodělala jste salmonelu a také koronavir. Jak moc nemoci narušily přípravu?

Do jisté míry to přípravu narušilo, protože obě nemoci trvaly přibližně čtrnáct dnů. Z obou jsem se ale dokázala poměrně rychle dostat, navíc jsem je prodělala v létě a začátkem podzimu, takže nemám v tuto chvíli pocit, že by se na mně podepsaly a něco mi chybělo.

Lidovky.cz: Koronavir měl ve vašem případě jaký průběh?

Naštěstí byl průběh poměrně pohodový. Jen jsem ztratila čich a cítila se víc unavená. Žádné teploty nebo jiné příznaky jsem neměla.

Lidovky.cz: Jak jste se pak cítila – řada sportovců říká, že se nemoc podepsala na jejich kondici i na stavu únavy?

S návratem do tréninku jsem žádný problém neměla, ani jsem se necítila nijak zvláštně. Díky tomu jsem se mohla vrátit do tréninku poměrně normálně.

Lidovky.cz: V minulém roce jste dosáhla na několik skvělých výsledků. Cítíte teď na sobě větší tlak okolí?

Především cítím větší tlak sama od sebe, což je pro mě mnohem horší než tlak od okolí. Po klasické desítce v Kuusamu ze mě ale spadl, tak doufám, že už se nevrátí.

Lidovky.cz: Jak jste se s ním vyrovnávala?

Když má člověk velké očekávání, vyvolává to stres, který opadne v momentě, kdy si nepřipíše výsledek podle svých představ. Takže nejlepší lék na stres je špatný výsledek, protože pak už můžete jen překvapit. (směje se)

Lidovky.cz: Nebude ten tlak teď ještě větší, když na nejbližší dva závody Světového poháru nepřijedou Norky, Švédky a Finky?

Já to tak vůbec nevnímám. Kdybychom teď měli řešit každou změnu, ke které ve svěťáku dochází, asi bychom nedělali nic jiného. Budu k těm závodům přistupovat jako ke kterýmkoliv jiným, protože i tak bude startovní pole velmi kvalitní. Také je potřeba vnímat, že kvůli absenci osmnácti Skandinávců se nedá předpokládat, že budeme automaticky o osmnáct příček lepší.

Lidovky.cz: Zvýšily se absencí Skandinávců vaše ambice pro závody v Davosu?

Ne, mám stejné ambice bez ohledu na to, kdo se zúčastní. Umístění do desátého místa je senzační, do dvacátého je úspěch, od dvacítky dál je to zklamání.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že může absence Skandinávců ovlivnit také další průběh sezony?

To je těžká otázka. Za sebe můžu říct, že mě napadlo, že se třeba některé závody neodjedou. Nicméně to vůbec není v mé kompetenci, takže je zbytečné, abych se tím zabývala. Přijmu tu situaci tak, jak nastane. A budu se soustředit jen na to, abych podala co nejlepší výkon. Nic jiného nemá smysl řešit.

Lidovky.cz: Začátkem listopadu jste odletěla s reprezentačním týmem do Finska, teď jste přesunuli do Davosu, kde zůstanete až do poloviny prosince. Není už to pro vás příliš dlouhé?

Měla jsem z tak dlouhého soustředění strach, ale je to až překvapivě dobré. Protože bydlíme na apartmánech, máme takový domácí režim, díky kterému čas utíká v podobném rytmu jako doma. Teď nám navíc pomůže i změna destinace, užijeme si více slunce a delší den.

Lidovky.cz: Už jste známá nejen jako lyžařka, ale také jako nadšená kuchařka a pekařka. Už jste začala péct cukroví, nebo to budete dohánět až po návratu domů?

S Péťou Hynčicovou (další česká reprezentantka, pozn.) už jsme cukroví začaly péct, což je právě také součást toho domácího režimu, který jsem zmínila. Takže si ho pak odvezeme domů.