Satoranský dal 19 bodů, ale Chicago i přesto nestačilo na Golden State

New York Tomáš Satoranský zaznamenal ve středečním utkání NBA 19 bodů, sedm doskoků i asistencí, ale basketbalisté Chicaga podlehli nejhoršímu týmu soutěže Golden State 90:104. Hostům nepomohlo ani 36 bodů Zacha LaVinea. Bulls utrpěli v devatenáctém zápase sezony třináctou porážku a v tabulce Východní konference klesli na dvanácté místo.

Satoranský strávil na hřišti přes 35 minut, nejvíce od letního příchodu do Chicaga. Díky 19 bodům si připsal druhý nejlepší střelecký výkon v sezoně.



Utkání bylo vyrovnané až do poslední části. Šest minut před koncem LaVine snížil na rozdíl tří bodů, jenže během následné tříminutovky domácí předvedli sérii 17:2, během níž skóroval za Chicago pouze jediný Čech v NBA. Satoranský zaznamenal v závěru zápasu pět bodů, ale nakonec musel strávit druhou porážku za sebou.

„Soupeři se mnohem lépe pohybovali a půjčovali si míč. V koncovce jsme začali zmatkovat a stříleli z těžkých pozic, místo abychom hráli víc kolektivně, přihrávali si a vytvořili si jasné příležitosti. Moc se nám nedaří, snažíme se to nějak změnit, ale ta nevyrovnanost nás sráží,“ uvedl Satoranský, který měl téměř šedesátiprocentní úspěšnost střelby.

Spolu s LaVinem však byli jedinými dvoucifernými střelci Chicaga, které mělo úspěšnost střelby jen 38 procent.

Golden State, kterému chybí kvůli zranění nejlepší hráči, si připsal teprve čtvrté vítězství v ročníku i díky tomu, že soupeře předčil o 12 doskoků. Finalistům posledních pěti sezon pomohl k výhře 25 body Erich Pascall. Alec Burks zaznamenal 23 bodů, 10 doskoků a sedm asistencí.

„Předvedli jsme, že jejich fyzickou převahu dokážeme ustát, i proto se nám ve druhé části povedlo do zápasu vrátit. Jenže šest minut před koncem se vyfauloval Chris Dunn a to se ukázalo jako klíčové. Na něm stála naše obrana, která od té chvíle vůbec nefungovala,“ řekl trenér Bulls Jim Boylen.

„Zase jednou nám chyběly nějaké body z volných trojek i jiných střel, ale hlavně postrádám v naší hře body zpod koše. Našim výkonům chybí konzistence, to se snažíme změnit. Laurimu Markkanenovi zápas zase nevyšel, ale nedá se nic dělat. Musíme se vrátit k práci a tvrdě trénovat,“ dodal kouč.

Hvězdný pivot Anthony Davis se vrátil do New Orleans, kde po draftu sedm let působil, vítězstvím a výborným výkonem. Nejlepší tým soutěže Los Angeles Lakers zvítězil na hřišti Pelicans 114:110 a bývalá jednička draftu se o to zasloužila sezónním maximem 41 body a devíti doskoky.

Lídr Východní konference Milwaukee si poradilo s Atlantou 111:102. Janis Adetokunbo pomohl k úspěchu 30 body a 10 doskoky. Los Angeles Clippers se nadřeli na výhru v Memphisu, kde jim vítězství 121:119 zařídil dopichem necelé tři sekundy před koncem Montrezl Harrell, autor 24 bodů.