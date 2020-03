Satoranský: Dřepíme tu jen pro to, že vlastníci týmu se snaží NBA dohrát, aby nepřišli o tolik peněz

CHICAGO/PRAHA Také nejlepší český basketbalista Tomáš Satoranský žije v posledních dnech v nejistotě. Jediný Čech v NBA čeká v Chicagu na další vývoj zatím pouze přerušené sezony. Sám přitom přiznává, že by se vůbec nezlobil, kdyby už mohl být doma v Praze.

Osmadvacetiletý rozehrávač už více než týden nemůže trénovat s týmem a o zápasech si může nechat zdát. Navíc teď je od zbytku světa odříznutý ve svém bytě.



„Snažíme se hodně komunikovat s domovem a zjišťovat stav v Česku. Nevycházíme ven, pokud nemusíme. Využíváme ten čas, co máme, abychom byli víc spolu. Jestli na něco bude mít koronavirus pozitivní dopad, tak na to, že se naučím vařit. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat a jestli bude až tak nouzová situace,“ najde si i tak prostor ke svému pověstnému humoru.

I když se o tom pár dní spekulovalo, přerušení NBA bylo jako blesk z čistého nebe: „Dozvěděli jsme se o tom minulou středu. Den nato jsme se vrátili z Orlanda zpátky do Chicaga, kde jsme zůstali v izolaci doma. Nikdo ale pořádně nic neví, informace se liší ze dne na den. Věc je samozřejmě hodně nejistá. Není příjemné tu zůstávat jen proto, že vlastníci týmů se snaží ligu dohrát, aby nepřišli o tolik peněz.“

On sám by si ale vsadil na to, že se ligový ročník zruší. Vývoj posledních dnů v Evropě by tomu nasvědčoval. „Myslím, že týmy budou chtít sezonu dohrát. Budou se snažit obcházet různá pravidla. Myslím, že i z logických důvodů, které vnímáme z vývoje v Evropě, se soutěž nedohraje. To ale samozřejmě není na mně.“

„Není to moc příjemná situace i z toho důvodu, že my bychom s manželkou a dcerou už rádi odcestovali do Česka. Vnímáme situaci logicky a to, že v Česku jsou všechna správná opatření už zavedena. Celá ta situace se nám nelíbí. Rádi bychom se vrátili domů,“ vyznal se otevřeně.

K predikci situace v USA ho vede pozorování běžného chování Američanů, kteří možná ještě stále hrozbu koronaviru podceňují. „Lidi to tu neberou úplně vážně. Nevidíte lidi s rouškami, které jsme si už s manželkou od týmu pořídili. Je to jedna z věcí, které nás hodně znervózňují,“ dodává z Chicaga.