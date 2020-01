Satoranský si vylepšil rekord v asistencích, jeho Chicago ale podlehlo Dallasu

New York Basketbalista Tomáš Satoranský zaznamenal v pondělním utkání NBA v Dallasu osobní rekord 14 asistencí a přidal 11 bodů, ale Chicago prohrálo 110:118. Pro Bulls to byla čtvrtá porážka za sebou a na desátém místě Východní konference mají stejnou bilanci jako jedenáctý Detroit. Už jedenáctý triple double v tomto ročníku a druhý za sebou si připsal dvacetiletý slovinský talent Luka Dončič, jenž přispěl k výhře Dallasu 38 body, 11 doskoky a 10 asistencemi.

„Snažil jsem se mu (Dončičovi) to ztížit, ale když se takový hráč rozjede, už je těžké ho zastavit. Hlavně jsem se nechtěl dostat do problémů s fauly, abych mohl týmu víc pomoct, ale to se nepovedlo. V tom se musím zlepšit,“ řekl novinářům defenzivní specialista Kris Dunn, který nasbíral pět faulů a odehrál jen 23 minut.



Chicago vedlo v hale Dallasu jen dvakrát a krátce v prvním poločase, který Satoranskému úplně nevyšel. Do koše mu nespadl ani jeden ze čtyř střeleckých pokusů. Jediné dva body dal z trestných hodů, ale na kontě měl také šest asistencí.

Výsledky NBA: Atlanta - Denver 115:123, Charlotte - Indiana 104:115, Dallas - Chicago 118:110 (za hosty SATORANSKÝ 11 bodů, 14 asistencí a 5 doskoků), New Orleans - Utah 126:128, Orlando - Brooklyn 101:89, Philadelphia - Oklahoma City 120:113, Sacramento - Golden State 111:98, San Antonio - Milwaukee 126:104, Washington - Boston 99:94.

V úvodu druhé půle se jediný český zástupce v zámořské soutěži tlačil daleko víc do zakončení, dal sedm bodů Bulls v řadě a hosté se díky tomu dokázali na soupeře naposledy dotáhnout. V dresu Dallasu však řádil Dončič, který se ve třetí čtvrtině postaral o 21 bodů. Z toho devět stihl za 120 sekund a 17 v poslední šestiminutovce, v níž dal Dallas 19 bodů.

„Zajímá mě jen týmové vítězství. A tohle jsme potřebovali, abychom se vzpamatovali z porážky v prodloužení v Charlotte, která vůbec neměla přijít. Spoluhráči mi hodně pomohli. Prostě jsme dělali, co jsme mohli, od začátku do konce, a takhle to dopadlo,“ uvedl Dončič.

Satoranský si připsal double double podruhé v sezoně a s 35 odehranými minutami byl třetím nejvytíženějším hráčem Bulls. Úspěšnost střelby z pole měl z hráčů Chicaga nejnižší (25 procent), protože minul čtyři trojky a celkem z pole devět pokusů, zato z čáry trestného hodu se ani jednou ze čtyř možností nemýlil. Na kontě měl také pět doskoků. Nejlepším střelcem Bulls byl Lauri Markkanen s 26 body, 20 bodů dal Zach LaVine.

Nejlepší tým soutěže Milwaukee neuspělo po sérii pěti výher, když podlehlo v hale San Antonia 104:126. Řecká hvězda Bucks Janis Adetokunbo se postaral o 24 bodů, 12 doskoků a osm asistencí. Domácí se mohli spolehnout na DeMara DeRozana, autora 25 bodů a sedmi asistencí.

Osobní střelecké rekordy si vylepšili Markelle Fultz a Nikola Jokič a oba dotáhli své týmy k vítězství. Jokič nasázel 47 bodů při výhře Denveru v Atlantě 123:115. Fultz přispěl 25 body k vítězství Orlanda nad Brooklynem 101:89.