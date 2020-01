Chicago utrpělo pátou porážku v řadě, Satoranský se vyfauloval

New York Basketbalisté Chicaga prohráli poprvé v tomto ročníku NBA pátý zápas v řadě, když podlehli v hale New Orleans 108:123. Český reprezentant Tomáš Satoranský prožil v dresu Bulls nepovedený večer. Zaznamenal šest bodů, čtyři doskoky a jednu asistenci. Utkání pro něj skončilo předčasně v polovině závěrečné čtvrtiny po šesté osobní chybě.

Pro Satoranského to byl 248. zápas v NBA, čímž překonal dosavadní český rekord Jiřího Welsche.



Čtvrtý český zástupce v nejlepší basketbalové soutěži světa na palubovce pobyl bezmála 25 a půl minuty. Proměnil dvě ze šesti střel z pole a jeden ze dvou trestných hodů.

Kvůli zranění z posledního utkání Chicago postrádalo ústředního pivota Wendella Cartera Jr., kterého v základní pětce nahradil Thaddeus Young. První poločas byl vyrovnaný a ještě před odchodem do kabin měli ve skóre mírně navrch hosté.

Po změně stran už ale mělo utkání jednoznačný průběh. Předposlední tým Západní konference New Orleans se utrhl sérií 15:3, celkem nastřílel ve třetí čtvrtině 44 bodů. Ve čtvrté části si vybudovali Pelicans náskok až 21 bodů a koncovku mohli odehrát v klidu.

„Přehráli nás,“ přiznal nejlepší střelec Chicaga Zach LaVine, autor 32 bodů. „Soupeř udělal to, o co my se marně snažíme. Vlétli do druhé půle, trochu upravili hru v útoku a my se už nedostali do rytmu. Zase jednou stejný scénář,“ dodal.

Ingram exceloval

Bulls mají nejhorší zápasovou bilanci v sezoně - 13 výher a 25 porážek. „Začíná se to opakovat. Říkáme si to pořád dokola, že je čas s tím už něco dělat. Nedokázali jsme nic změnit, reagovat na soupeře. Nicméně pořád máme šanci zabojovat o postup do play off a to je v tuhle chvíli pro naši kabinu nejdůležitější,“ uvedl Kris Dunn, který dal 15 bodů.

Thaddeus Young zaznamenal 18 bodů, finský pivot Lauri Markkanen dal 14 bodů, ale trefil jen dvě trojky z osmi pokusů.

Domácí se mohli spolehnout zejména na Brandona Ingrama, který se blýskl 29 body, osmi doskoky a 11 asistencemi. Sekundoval mu s 24 body J.J. Reddick, autor šesti trojek. Nováček Jaxson Hayes se dostal na 14 bodů a 12 doskoků. Dvouciferná střelecká čísla měli i jejich čtyři další spoluhráči.

Nejlepší tým NBA Milwaukee se oklepalo z porážky v San Antoniu a zvítězilo na palubovce Golden State 107:98. Hvězdný Řek Janis Adetokunbo k tomu přispěl 30 body a 13 doskoky. Houston zdolal Atlantu v její hale 122:115 hlavně zásluhou triple doublu Jamese Hardena za 41 bodů, 10 doskoků a stejný počet asistencí.

Dallas doma nestačil v koncovce na Denver a podlehl 106:107. Hosty táhl srbský pivot Nikola Jokič, který 26 ze svých 33 bodů nastřílel ve druhém poločase. Další triple double těsně utekl slovinskému mladíkovi Luku Dončičovi, jenž měl 27 bodů, devět doskoků a 10 asistencí.