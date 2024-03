Halepová se po zkrácení trestu za doping vrátí na kurty už v Miami

Bývalá světová jednička Simona Halepová se po zkrácení trestu za doping vrátí na kurty za necelé dva týdny na turnaji v Miami, kde dostala volnou kartu do hlavní soutěže. Dvaatřicetiletá rumunská tenistka to oznámila na sociálních sítích. Miami pro ni bude první akcí WTA Tour od předloňského US Open.