Skvělá Samková, vyhrála další závod Světového poháru a je blízko vítězství v šampionátu

Baqueira Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála po dvanácté závod Světového poháru. Ve španělské Baqueiře po triumfu v páteční kvalifikaci dnes ovládla všechny své rozjížďky. Díky druhému vítězství v tomto ročníku se dotáhla v čele pořadí disciplíny na Američanku Lindsey Jacobellisovou, která dnes skončila třetí. O držitelce křišťálového glóbu se mezi nimi rozhodne ve finále 16. března ve švýcarském Veysonnaz.

SP ve snowboardcrossu v Baqueiře (Španělsko): Muži: 1. Hämmerle (Rak.), 2. Lambert (Austr.), 3. Hill (Kan.), ...52. KUBIČÍK, 56. KAŠPAR.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Nörl (Něm.) 1830, 2. Hämmerle 1640, 3. Visintin (It.) 1535, ...57. KUBIČÍK 43,5, 68. ŽERAVA 18,5, 75. KOUDELKA) 11,6. Ženy: 1. SAMKOVÁ, 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Jacobellisová (USA), ...16. HOPJÁKOVÁ. Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. SAMKOVÁ a Jacobellisová 3400, 3. Moioliová (It.) 2050, ...18. HOPJÁKOVÁ 600.

Letošní mistryně světa a olympijská vítězka ze Soči Samková ve finále zvítězila před Chloe Trespeuchovou z Francie. Jacobellisová dojela třetí a čtvrtá byla další Francouzka Nelly Loccozová. Samková má nyní 3400 bodů stejně jako Jacobellisová, která ovládla Světový pohár v letech 2007 a 2009. Pětadvacetiletá česká snowboardcrossařka může navázat na předloňský celkový triumf.

„Je vtipné, že Lindsey byla v závodu třetí a máme teď stejně bodů. Vše se rozsekne ve Veysonnaz. Je super, že to bude tak dramatické. A ať už skončím první nebo druhá, bude to i tak super sezona, protože v každém závodě jsem byla na pódiu. Takovou sezonu jsem ještě neměla,“ řekla Samková.

V prosinci v italské Cervinii dojela svěřenkyně trenéra Marka Jelínka druhá a poté zvítězila. Před necelým měsícem v německém Feldbergu získala bronz. A především se v americkém Solitude stala poprvé mistryní světa.

Do čtvrtfinále Samková hůře odstartovala, ale brzy se dostala do čela a rozjížďku vyhrála. Stejně jela i semifinále a finále. Měla nejpomalejší start, ale od druhého mezičasu vedla. „Jsem ráda, že se to po tom strašném tréninku a trošku lepší kvalifikaci takhle povedlo. Vyšlo to super,“ řekla Samková. „Trať byla super, prkna nám na jarním sněhu jely skvěle. Jsem spokojená velice,“ dodala.

„Jela start cíl ve všech jízdách, byla to absolutní dominance a je to skvělý výsledek. Ve finálové jízdě podala svůj nejlepší výkon a právě tohle ona umí - zvyšovat kvalitu a výkon v každé jízdě. Krásný zážitek,“ řekl Jelínek.

Druhá česká závodnice ve vyřazovacích bojích Vendula Hopjáková vypadla ve čtvrtfinálové jízdě, kterou vyhrála Samková, a skončila šestnáctá.