Slovenka Vlhová udolala ve slalomu hvězdnou Shiffrinovou, Dubovská dojela dvanáctá

Levi Česká lyžařka Martina Dubovská skončila dvanáctá ve slalomu Světového poháru ve finském Levi, kde si před rokem vyjela životní deváté místo. Očekávaný první souboj nové zimy mezi Petrou Vlhovou a čtyřnásobnou mistryní světa Mikaelou Shiffrinovou z USA vyhrála o 18 setin sekundy Slovenka. V neděli se v Levi představí slalomářky znovu.

Dubovská potvrdila, že se jí v Levi daří, a vybojovala druhý nejlepší výsledek v kariéře. Po prvním kole byla třináctá s odstupem 16 setin na první desítku. V součtu obou kol ztratila 2,49 sekundy na obě slalomářské královny, které se dnes postaraly o to, že ani 27. pohárový slalom v řadě neměl jinou vítězku než Vlhovou či Shiffrinovou.

Martina Dubovská.

Slovenská obhájkyně malého křišťálového glóbu byla nejrychlejší v obou kolech, přičemž to druhé stavěl její italský kouč Livio Magoni. V první jízdě porazila americkou rivalku o 15 setin, ve druhé jen o tři. „Druhé kolo už bylo těžké. Stojíte jako poslední nahoře a chcete to potvrdit. To už je tlak cítit. Nebyla to perfektní jízda, ale vyšlo to,“ řekla Vlhová.



Shiffrinová závodila po deseti měsících a rovných 300 dnech. Po náhlém úmrtí otce již v lednu ukončila sezonu a při startu SP v říjnu v Söldenu léčila bolavá záda. V počtu vítězných závodů zůstala na čísle 66. Vlhová má nyní patnáct triumfů.

„Je to trochu bláznivé být zpátky po tak dlouhé době a tom všem. Ale jsem ráda, že jsem tady,“ řekla Shiffrinová. S Vlhovou opět neměly konkurenci a vždy jedna z nich vítězí ve slalomu v rámci SP už od ledna 2017. „Nic se nezměnilo a zároveň se změnilo všechno. Je fajn vidět zase všechny lyžovat,“ dodala.

Gabriela Capová obsadila 51. místo, třetí česká reprezentantka Elese Sommerová po chybě první kolo nedokončila.