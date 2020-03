Smutná atmosféra, spíš mi to připomíná soustředění v létě, říká před SP v Novém Městě Charvátová

Nové Město na Moravě Na první pohled vypadal trénink biatlonistů před Světovým pohárem v Novém Městě na Moravě standardně. Rány z malorážek cinkaly o terče a české i světové hvězdy testovaly okruhy. Nálada závodníků a přípravy organizátorů ale jasně dokazovaly, že od čtvrtka se ve Vysočina Areně nepojedou běžné závody. Schodiště na ochozy jsou uzavřena páskou a vstupy do areálu uzavírá plot, protože biatlonisté budou bojovat o body bez diváků.

„Bude to strašně smutná atmosféra. Spíš mi to připomíná soustředění v létě. Běhali jsme tady po těch tribunách až nahoru a to jsem si uvědomila, jak jsou opravdu velké. A když se zaplní fanoušky, tak je to určitě velký nábuch. Je velká škoda, že tu nemůžou být,“ řekla bronzová žena ze sprintu na mistrovství světa Lucie Charvátová.

„Budou to pseudo závody. V Novém Městě jsou diváci velkou částí zážitku ze závodu. Nedokážu to pochopit,“ kroutil hlavou Michal Šlesingr, který prožije tichou tečku za kariérou, kterou na Vysočině po 19 letech v SP ukončí. „Bude to takový měřený mezinárodní trénink,“ doplnila Eva Kristejn Puskarčíková.

Biatlon je v Česku zatím jediným sportovním kláním, který se na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu kvůli koronaviru uskuteční bez diváků. „Někdo to odskákat musel a byli jsme to my. Aspoň v něčem jsme zase první,“ řekla trpce Charvátová. „Mrzí mě to, že to odnesl jen náš sport,“ uvedla Kristejn Puskarčíková.

Charvátová doufá, že biatlon nepříjemná situace nepoškodí. „Je určitě v dobré pozici, má se o co opřít a o fanoušky snad nepřijde, i když se na to hodně lidí těšilo a dávali si lístky k Vánocům. Nebojím se, že by tu fanoušci další rok nebyli.“

Lucie Charvatová během sprintu v Hochfilzenu.

Předloni v prosinci přišlo během čtyř dnů na biatlon do Nového Města přes 92 tisíc fanoušků. Letos bylo téměř vyprodáno a čekalo se přes sto tisíc lidí a tradiční skvělá atmosféra, která oslnila celý biatlonový svět. „A teď to tady bude prázdné. Je to smutné a je škoda, že to vyšlo zrovna sem,“ litovala Puskarčíková.



Prázdné tribuny při dnešním tréninku byly pro biatlonisty vlastně přípravou i na závod. „Jsem zvyklý, že při tréninku lidi nejsou, ale až budu stát na startu a stadion bude pořád tichý a prázdný, tak to bude hodně divné,“ řekl Šlesingr. „I při Českém poháru je vždy pár fanoušků a tady nebude nikdo,“ řekla Puskarčíková.

I v samotném Novém Městě na Moravě je znát, že nedorazí fanoušci. „Město mi přijde trochu vylidněné a smutné, a i když nás lidi vidí, úplně nám nemávají, ani se nechtějí vyfotit,“ řekla Charvátová a Puskarčíková doplnila: „Když jsou závody, tak se tam lidé většinou hemží. A teď tady nikdo nikde není. Smutné.“