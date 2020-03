V areálu duchů budou místo diváků reproduktory. Jak se pojede biatlon ve stínu koronaviru

Nové Město na Moravě Skupina pracovníků odnáší z okolí trati zábrany, na něž by se za normálních okolností lepili fanoušci i v několika řadách za sebou. Naopak o kousek dál jiná parta staví ploty. Vyrostlo jich 4,5 kilometru a budou bránit vstupu diváků do areálu. U bran se ruší turnikety, naopak rozvěšují se tabule s nápisem „Aréna je pro veřejnost uzavřena“. Na což někteří fanoušci odepsali „Biathlon is not death“.

Takhle to ve Vysočina Areně a jejím okolí vypadalo jen pár hodin před vypuknutím Světového poháru v biatlonu, který měl být hitem této sezony a zimy na domácí sportovní scéně. Místo 30 tisíc diváků po každý ze čtveřice startovních dnů zůstanou v areálu jen závodní týmy, organizátoři, pracovníci médií a strážci pořádku.



Bezpečnostní rada státu totiž ve středu rozhodla, že se biatlonový svátek kvůli obavám ze šíření koronaviru musí uskutečnit bez diváků. Jako zatím jediná událost z množství v současnosti konaných akcí, navštívených tisícovkami diváků.

„Někdo to odskákat musel a byli jsme to my. Aspoň v něčem jsme zase první,“ řekla trpce Lucie Charvátová, která se na nedávném mistrovství světa v Anterselvě blýskla bronzovou medailí ze sprintu. „Mrzí mě to, že to odnesl jen náš sport,“ přidala se ke kritice rozhodnutí Eva Kristejn Puskarčíková.

Česká biatlonistka Eva Kristejn Puskarčíková (vlevo) při tréninku na závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Hlídané ploty

Zatímco čeští a zahraniční závodníci během včerejška pilně trénovali běh i střelbu, pořadatelé měli plné ruce práce. Přitom již bylo vše takřka připravené. „Všechno jsme museli přeorganizovat,“ popisuje smutně ředitel závodu Vlastimil Jakeš. „Místo toho, abychom organizovali závody, děláme vše pro to, aby se sem lidé nedostali. Reakce ze všech stran jsou hrozné, ale nedá se nic dělat. Přestavili jsme oplocení, abychom zabránili lidem sem přijít, ale nedá se nic dělat.“

Jelikož ploty nejsou od trati zase tak daleko, organizátoři se obávají, že se budou chtít fanoušci přes ně přece jen dostat. Proto má tato místa hlídat zhruba 150členů policie, bezpečnostní agentury a dobrovolníků. „Bude to vypadat hodně zvláštně, když bude oplocený areál a za plotem budou stát lidi pověšení na plotě,“ říká Jakeš. „Spousta lidí píše, že přijdou i tak, nevím, co budeme dělat. Trochu strach mám, ale snad to uklidníme. Prosím diváky, aby nám pomohli, i když vím, že se jim to těžko akceptuje, ale musíme se s tím smířit,“ apeluje.

Trénink biatlonistek v Novém Městě nad Moravou.

Lehko není ani závodníkům. Na parádní kotel se těšily i největší zahraniční hvězdy. „Bude to strašně smutná atmosféra. Spíš mi to připomíná soustředění v létě. Běhali jsme tady po těch tribunách až nahoru a to jsem si uvědomila, jak jsou opravdu velké. A když se zaplní fanoušky, tak je to určitě velký nábuch. Je velká škoda, že tu nemůžou být,“ smutní Lucie Charvátová. „Budou to pseudozávody. V Novém Městě jsou diváci velkou částí zážitku ze závodu. Nedokážu to pochopit,“ kroutil hlavou Michal Šlesingr, který na Vysočině prožije rozporuplnou tečku za svou dlouhou kariérou.



Úplné ticho ale ve Vysočina Areně nebude. Průběh závodu bude moderátor popisovat ve třech jazycích, z reproduktorů organizátoři plánují aspoň v určitých pasážích pouštět povzbuzování diváků nahrané při minulých ročnících a na videostěnách poběží vzkazy fanoušků. „Nebude to asi tak dobré, to nedokážeme, ale nějaké ruchy budou. Sice to bude komorní, ale aby to mělo aspoň trošku atmosféru, aby to nebylo až tak smutné,“ dodal Jakeš.