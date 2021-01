Snažím se přesvědčovat, abychom mohli začít sportovat, říká předseda NSA Hnilička

PRAHA Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička věří, že nový systém protiepidemických opatření PES bude ke sportu vlídnější. Snaží se ministerstvo zdravotnictví přesvědčit, že sport je jediný ekonomický sektor, který je zároveň zdravotní prevencí. Pohyb prokazatelně zvyšuje imunitu, ale kvůli pandemii koronaviru je s krátkými pauzami dlouhodobě omezen prakticky jen na individuální aktivity venku.

Tabulka PES upravující opatření ve všech sférách lidského života se aktuálně upravuje. Ministr zdravotnictví Jan Blatný minulý týden avizoval, že novou verzi zveřejní tento týden. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček o víkendu naznačil, že by nová pravidla mohla platit po 22. lednu. Konečná verze zatím není, ale dosavadní informace jsou pro sportovce pozitivní. „Podmínky v novém systému PES jsou přívětivější. Otevření sportovišť ve všech stupních. Počet netestovaných za dodržení obecného limitu. Bavíme se o možnosti pravidelného testování i pro amatéry. To je, myslím, stěžejní, abychom mohli začít sportovat,“ řekl dnes novinářům Hnilička.



Zásadní je nyní pro agenturu spuštění organizovaného sportu s důrazem na děti a mládež. „Děti jsou tři čtvrtě roku doma u počítačů. První a druhá třída sice teď chodí do školy, ale nemá tělocvik. Vyjednávám, jak jenom můžu. Snažím se odpovědné lidi přesvědčit, aby za bezpečných podmínek umožnili sportovat,“ apeloval Hnilička.

Uvědomuje si, že povánoční covidová situace v ČR není příznivá. Nemocnice jsou zaplněné a vysoké přírůstky nakažených drží republiku v nejvyšším stupni rizika. Hnilička ale považuje za nezbytné nastavit systém do budoucna, protože s koronavirem může Česko bojovat ještě měsíce. A nejen pro děti to už považuje za neúnosné. „Je prokázáno, že děti ztloustly o dvě kila. Doma pohodlní, kolektiv jim chybí. Zvykají si na jevy, které jsme považovali před covidem za negativní, jako je elektronika a sociální sítě. Takhle to dál do budoucna nejde. Pokud nezačneme posilovat imunitu všem občanům, nahráváme dnes covidu a zítra třeba jiné pandemii,“ vysvětloval.



Jedinou cestou z koronavirové krize se zdá být očkování. V Česku se ale zatím vakcinace rozbíhá poměrně pomalu. Dávek zatím není dost ani na proočkování zdravotníků a rizikových skupin. A podobně jako v jiných zemích by měli o očkování zájem i sportovci, kteří se chystají na olympijské hry v Tokiu.

Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička.

„Český olympijský výbor plně podporuje, aby byli přednostně očkováni zdravotníci a rizikové skupiny obyvatel. Zároveň bychom ale uvítali, aby sportovci a členové doprovodu mohli být očkováni v následujících měsících, jakmile to bude jen trochu možné, a mohli tak úspěšně reprezentovat na olympijských hrách v Tokiu,“ uvedla mluvčí ČOV Barbora Žehanová.



Člen Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Richard Pound nedávno uvedl, že právě očkování je nejreálnější cestou k bezpečné olympiádě. Počty olympioniků v jednotlivých zemích nejsou vzhledem k celkové populaci zásadní. „Jednalo by se o jednotky stovek lidí v průběhu několika měsíců. Sportovci, kteří o vakcinaci mají zájem, by se zároveň mohli stát ambasadory očkování jako projevu ohledu k ostatním,“ upřesnila českou realitu Žehanová.

Očkování by sportovcům ulehčilo i cestování za přípravou do zahraničí. Jsou ale mladí a zdraví, takže by měli stát až na konci pomyslné fronty. V Česku by na širokou veřejnost měla přijít řada až v létě.