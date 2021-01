Fotbalisté osmiligového Marine po duelu se Spurs o dresy soupeře nepřijdou, Tottenham jim pošle nové

Tottenham v 3. kole Anglického poháru nad outsiderem z města Crosby vyhrál jednoznačně 5:0. Vzhledem k tomu, že se kvůli šíření covidu-19 musejí hráči vystříhat kontaktu, nedošlo ani na tradiční rituál. „Kvůli covidovým nařízením si hráči nemohli vyměnit dresy, takže jsme jim poslali čerstvou sadu jako památku na tento historický zápas,“ uvedl čtvrtý tým tabulky Premier League.

Crazy seeing the houses in the background. Marine vs Tottenham. #MARTOT #FACup pic.twitter.com/XAC1dKbjYy