VIDEO: Someone Like You. Chorley kosí v FA Cupu favority a slaví hitem od zpěvačky Adele

Chorley Nejstarší pohárová soutěž světa píše neobyčejné příběhy. Ten letošní je pěveckého formátu. Fotbalisté Chorley FC, které hraje až šestou anglickou ligu, si ve slavém FA Cupu vyšplápli na dva třetiligové a jeden druholigový klub. Vítězství nad Wiganem, Peterborough i Derby oslavili netradičně: písničkou od zpěvačky Adele.

Poprvé pronikli do světa, když vyřadili ze slavného FA Cupu Wigan Athletic. Bývalý tým Premier League, vítěz ligového poháru a současný účastník třetí nejvyšší anglické ligy? Pro Chorley FC, aktuálně desátý celek šesté ligy, žádný problém.

Ač to zprvu nevypadalo, David si přeci jen v prvním kole poháru na Goliáše vyšlápl. Wigan sice vedl v utkání s Chorley 2:0, ale poté, co se nechal Adam Long vyloučit, se všechno změnilo. Po přestávce totiž hosté z hrabství Lancashire dvěma góly během dvanácti minut srovnali stav a utkání poslali do prodloužení. V něm necelé dvě minuty po jeho zahájení završil pohádkový obrat Connor Hall a outsider mohl poprvé slavit.

Guardian sport @guardian_sport Chorley FC players celebrate FA Cup upset at Wigan with Adele singalong @ChorleyFC via @gkdoots1

A že to umí. Nejprve děkovačka před prázdným sektorem hostí, poté už odchod do kabin. A tam pořádná show. V šatně Chorley sice nezní kdovíjaké pokřiky či klubové chorály, ale hit od zpěvačky Adele. Someone Like You v podání svěřenců Jamieho Vermiglia rázem oběhlo fotbalový svět.



A neznělo jednou, nýbrž třikrát. The Magpies se totiž na skalpu slavného Wiganu nezastavili. Ve druhém kole zavítalo na půdu Peterborough United, kde se postaralo o další fantastickou otočku. Tentokrát inkasovali hosté zkraje utkání, ale v šedesáté, respektive šedesátédruhé minutě vývoj utkání dvěma slepenými brankami otočili. A tak zněla Adele znovu.

SPORTbible @sportbible I present to you Adele ft. Chorley FC after their 2-1 win against Peterborough in the FA Cup second round. Love it lads

Do třetice to bylo nejslavnější vítězství. Chorley si totiž vyšláplo na Derby County, účastníka anglické Championship. A druholigový soupeř je vůbec nezaskočil, možná i díky tomu, že kádr Rams sužoval koronavirus. Ale i tak dokonali fotbalisté z šesté anglické ligy skvělou jízdu, když na domácím stánku Victory Park, oslavili tradiční písní postup do čtvrtého kola FA Cupu.



Someone Like You okořeněná skalpem slavného Derby se zalíbila i samotné zpěvačce Adele, která ocenila zpěv fotbalistů srdíčkem na sociální síti Twitter.



Absolutní klubové maximum se pokusí The Magpies navýšit v dalším kole. Nemilosrdný los jim přisoudil účastníka Premier League. Pokud si ale fotbalisté Chorley vyšlápnou i na Wolves, čeká je světový gigant. Případný duel s Arsenalem by mohl přítomnost zpěvačky Adele připoutat mnohem více. A kdo ví, třeba z toho bude nová píseň.