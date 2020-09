Sport s obavami sleduje chystané omezování. Pozastavil se prodej vstupenek, jedná se o číslech

Praha Chystané omezování hromadných akcí v zájmu zpomalení šíření koronaviru v Česku znepokojuje i český sport. Některé fotbalové kluby kvůli očekávaným opatřením pozastavily prodej vstupenek na nejbližší ligové zápasy. Sportovní organizace v čele s Národní sportovní agenturou vyjednávají podmínky, které by udržely české sportovní soutěže v chodu.

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula na dnešní tiskové konferenci uvedl, že se brzy pravděpodobně omezí počet účastníků na 100 na venkovních akcích a na 50 na vnitřních. Počítá se přitom s výjimkami pro méně rizikové akce. V této souvislosti hovořil o kulturních akcích se sedícími diváky, přímo ke sportu se Prymula nevyjádřil.



S hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou je v kontaktu Národní sportovní agentura (NSA). Za odvrácení hrozby další paralýzy českého sportu bojuje i Česká unie sportu (ČUS). „Národní sportovní agentuře i Hospodářské komoře, institucím, které jsou kompetentní jednat s ministerstvem zdravotnictví, dala ČUS v závěru minulého týdne k dispozici doporučené postupy a počty na omezení případnými limity. Například limit 50 osob znemožní konání soutěžních utkání v mnoha kolektivních sportech, zatímco číslo 70 plní epidemicky téměř stejnou úlohu a soutěže umožní,“ uvedl pro ČTK předseda unie Miroslav Jansta.

Podobných doporučení předložila ČUS více. „A to právě pro zvážení při jejich přípravě. Rozumná opatření bude snadnější pochopit,“ poznamenala unie.

Národní sportovní agentura minulý týden vydala manuál, jak by se sportovní soutěže v době pandemie covidu-19 mohly bezpečně konat. Jejich rušení považuje za velmi nebezpečné. „Česká republika by v prvé řadě mohla přijít o celou generaci mladých sportovců, kteří by se mohli sportu přestat zcela věnovat - odklon k jiným formám zábavy (včetně např. e-sportu) byl u mladé generace patrný už před vypuknutím pandemie koronaviru a nekonání soutěží by tento trend podle názoru NSA významným způsobem znásobilo. Aktivní sportovní činnost přitom podporuje odolnost proti infekčním nemocem obecně,“ uvedla agentura.

Poslední argument vzala za svůj i hlavní hygienička, jejíž metodický pokyn pro jednotný postup krajských hygienických stanic byl v pátek zveřejněn na webu ministerstva zdravotnictví. Sportovní kluby by měly dodržovat preventivní opatření navrhovaná NSA. Patří mezi ně například rozdělování týmů do menších skupin pro pobyt v šatnách a sprchování, případně pro doplňkové tréninky v posilovně nebo regeneraci. Při zápasech by nemělo docházet ke kontaktům sportovců s diváky.