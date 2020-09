Sportuje se dál, ale od pondělí bez diváků. Nová opatření by měla platit dva týdny

Praha Profesionální a organizovaný sport na všech úrovních bude moci fungovat i za nouzového stavu. Nebude se na něj od pondělka vztahovat omezení shromažďování na deset lidí uvnitř a 20 venku. Profesionální a amatérské soutěže se ale budou konat bez diváků. Dříve avizované opatření, které by mělo platit dva týdny, dnes schválila vláda.

„Veškeré oficiální sporty, které jsou registrované, hrají, ale bez diváků,“ řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula. Počty účastníků jsou navržené tak, aby umožnily konání zápasů. V případě fotbalové ligy to bude 130 lidí.

Do ochozů mohlo od minulého čtvrtka maximálně 1000 lidí v halách a 2000 venku. Tyto restrikce měly platit dva týdny, ale nakonec se podle nich bude postupovat naposledy tento víkend. Od pondělka se tribuny vyprázdní. „Diváky jsme schopni kontrolovat na stadionech, ale po tom zápase jsou ty poměrně vysoké počty osob rizikové, dochází tam k předávání viru,“ argumentoval Prymula.



Nové opatření, které by mělo platit od pondělka 14 dní, znamená další finanční ztráty zejména pro profesionální fotbalové a hokejové kluby. Hokejové kluby se přitom už minulý týden rozhodovaly, zda vzhledem k omezení na tisícovku fanoušků nepřerušit extraligu a nevyčkat na uvolnění kvóty. Schválili pokračování soutěže, ale situace se nyní ještě zhoršila.

Na dva týdny je prozatím ochromený neorganizovaný amatérský sport, na který se výjimka nevztahuje. „Když si třeba lidé po práci budou chtít zahrát fotbal, tam to omezení je do dvaceti lidí. Tam myslím, že to problém není, málokdy se hraje 11 na 11. Ty dva týdny to vydrží. U obecných volnočasových aktivit to bude omezeno,“ poznamenal Prymula.

Zásadní dopad zřejmě bude mít omezení shromažďování na běžecké a další vytrvalostní závody pro veřejnost, které neorganizují svazy, ale komerční pořadatelé. Už minulý týden pro ně platil přísnější limit maximálně 50 lidí venku, protože běžci nemají určené místo k sezení a nejsou považováni za sportovce oddělené od ostatních účastníků, kteří by se do limitu nezapočítávali. Organizátoři to většinou řešili startem ve vlnách po padesáti.

Pondělní plánované omezení maximálního počtu účastníků na dvacet je hlavně pro větší akce kritické. Týká se to například půlmaratonu seriálu RunCzech v Olomouci, který by se měl uskutečnit v neděli 11. října, nebo velkého závodu Run Tour na pražské Ladronce, naplánovaného na 17. října. Do Olomouce je přihlášeno přes 3400 lidí, na Ladronku zhruba patnáct stovek.

Méně pohybu budou mít i děti na druhém stupni základních škol. Tam bude klasický tělocvik nahrazen pohybovými aktivitami venku. Pro žáky prvního stupně se nic nezmění. Před rušením tělocviku varoval předseda České unie sportu Miroslav Jansta.



„Tím dětem vlastně říkáme, že pohyb a sport je zbytnou věcí. Přitom my to vnímáme naopak, pravidelný pohyb je klíčem k lepší imunitě také u dětí, které budou mít další důvod se vrhnout do digitálního světa her,“ uvedl pro ČTK.