‚Chtěla jsem se oběsit v garáži.‘ Trojnásobná olympijská vítězka promluvila o životě s depresemi

Elyria V roce 2013 jí lékaři diagnostikovali chronickou depresi, ale příznaky na sobě pozorovala už daleko dříve. Tianna Bartolettaová se i tak stala velmi úspěšnou americkou sportovkyní. Pětatřicetiletá atletka se svěřila se svými problémy při setkání na podporu duševního zdraví a prevenci sebevražd v rodném městě Elyria.

„Pokud slyšíme ‚jsem v depresi‘, tak obraz, který si vykouzlíme v hlavě, typicky nevypadá jako já. Obvykle nemá devět národních titulů - stejně jako Jesse Owens - nebo tři olympijská zlata a tři tituly mistryně světa,“ citoval Bartolettaovou web Chronicle Telegram.

Rodačka z města Elyria na OH v Londýně zvítězila ve štafetě na 4x100 metrů. O čtyři roky později v brazilském Rio de Janeiru společně se svými krajankami prvenství obhájila, a zároveň triumfovala i ve skoku do dálky.



Že má zdravotní problémy, věděla pětatřicetiletá Američanka už před vyslechnutím oficiální diagnózy. Její rodina terapii nepodporovala, proto na univerzitě vyhledala pomoc sportovního psychologa.

„Často jsem narážela na nepochopení ostatních. Když jsem se snažila o tom s lidmi hovořit, setkávala jsem se s reakcemi typu: ‚Z čeho můžeš mít zrovna ty depresi? Vždyť máš zlaté medaile‘,“ zavzpomínala.



Pozornost veřejnosti jí situace ještě více komplikovala, stejně tak i nešťastné manželství. Bartolettaová přiznala, že image úspěšné sportovkyně ji ničila. Plánovala sebevraždu.

„Chtěla jsem se oběsit v garáži,“ přiznala. V onen den ale byla zaneprázdněna jinými záležitostmi. Poté už nad situací získala nadhled a následující den ji bylo odlišně.

Nyní se o svou složitou životní zkušenost podělila s veřejností. „Přečkejte to a dostaňte se do zítřka. Nemohu vám slíbit, že se to zlepší, ale určitě to bude jiné. Bolest je sice nevyhnutelná, ale utrpení a porážka jsou naši volbou,“ poradila ostatním při setkání na podporu duševního zdraví a prevenci sebevražd.