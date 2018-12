Sprint opanovala Mäkäräinenová, Davidové závod tentokrát nevyšel

Pokljuka Ve čtvrtek poprvé ohromila biatlonový svět, když doběhla třetí ve vytrvalostním závodu. Sprint už české kometě Markétě Davidové tolik nevyšel. Po dvou trestných kolech skončila dvaatřicátá. Nejlepší Češkou byla dvaadvacátá Eva Puskarčíková. Z úvodního triumfu sezony se raduje Kaisa Mäkäräinenová, která v krásném souboji porazila Dorotheu Wiererovou.

Přes noc v Pokljuce napadlo pět centimetrů nového sněhu. Sluníčko na obloze zářilo a na střelnici začal lehce foukat vítr.

„Ale není to nic drastického,“ povídal před startem trenér Jiří Holubec.

Nebylo, spousta biatlonistek si se střelnicí poradila na výbornou – včetně Evy Puskarčíkové, Veroniky Vítkové a Jessiky Jislové, které ale do bojů o prvenství zdaleka nezasáhly. Nebyl to pro Česko tak úspěšný závod jako ve čtvrtek.

V sobotu to byl totiž den velkých jmen.

Po nepovedeném vytrvalostním závodu si chtěly Kaisa Mäkäräinenová s Dorotheou Wiererovou spravit chuť. A vyšlo jim to.

Od úvodních mezičasů se přetahovaly o vedení, pak zvládly i úvodní střeleckou položku a souboj pokračoval.

Úžasná Wiererová poté vysypala pět ran vestoje za 20 vteřin! Jenže ani to jí nestačilo.

Byť ze střelnice odjížděla s náskokem tří vteřin na finskou biatlonistku, do cíle přijela o 15 vteřin později.

Mäkäräinenová totiž po trati znovu letěla.

Měla suverénně nejrychlejší čas na lyžích, což v součtu s čistou střelbou dalo už na 24. triumf ve Světovém poháru kariéry.



Za druhou Wiererovou dojela třetí Francouzka Justine Braisazová.

Smutnit z druhého místa ale Italka nemusí. Po dvou závodech se totiž dostala do čela Světového poháru, který nyní vede o šest bodů před Polkou Hojniszovou.

Desátá je Markéta Davidová, která tentokrát do souboje o stupně vítězů nezasáhla Markéta Davidová.

Ve čtvrtek měla čtvrtý nejrychlejší čas na lyžích. A i v sobotu si na trati počínala skvěle. Od úvodních mezičasů se Davidová řadila k nejrychlejším, jenže střelba tentokrát nebyla tak precizní.

Česká biatlonistka udělala jednu chybu vleže i vestoje a i přes pátý nejrychlejší běžecký čas skončila dvaatřicátá.

Skvělá střelba a pomalejší běh

Hned jako první do sprintu vyrazila ve čtvrtek osmatřicátá Veronika Vítková. „Necítím se ideálně, nejede mi to,“ povídala žena, která ve sprintu na olympiádě v Pchjongčchangu dojela třetí.

Jenže v Pokljuce se tradičně trápí s vyšší nadmořskou výškou.

Bylo to vidět už ve čtvrtečním vytrvalostním závodu a bylo to vidět i v sobotu. Češce to neběželo, už v úvodním běžeckém kole ji téměř o půlminutu dojela za ní startující Susan Dunkleeová.

A tak i přes perfektní střelbu Vítková do souboje o nejlepší desítku zdaleka nepromluvila. Skončila na 47. místě, bez bodů.

„Kdybych věděla, co je špatně, něco pro to udělám. Ale v tuhle chvíli to nevím,“ říkala po závodě nešťastná Vítková pro Českou televizi.

V elitní desítce se chvíli držela Eva Puskarčíková. Ta rovněž zvládla obě položky čistě a na lyžích byla o půlminutu rychlejší než její reprezentační kolegyně.

Ani to však na Top 10 nestačilo, Puskarčíková skončila dvaadvacátá.

Třetí Češkou, která si se střelnicí v Pokljuce poradila na výbornou, byla Jessica Jislová, která byla nakonec o vteřinu rychlejší než Davidová a skončila těsně před ní na 31. místě. Do nedělního stíhacího závodu tak vyrazí pospolu.

Ten už se nebude týkat poslední české biatlonistky v závodě – Lucie Charvátové. Po čtyřech chybách doběhla na 86. příčce