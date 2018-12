Dva roky a budeš zpátky. Arménská cesta vede Březinu zpět mezi krasobruslařskou elitu

Praha/Vancouver Krasobruslař Michal Březina se ve finále prestižní série závodů Grand Prix umístil na 4. místě. K udržení poslední medailové příčky mu nepomohl ani nový osobní rekord, ve Vancouveru ve volné jízdě chyboval a o jednu příčku ho přeskočil sedmnáctiletý Korejec Čcha Čun-hwan. I přesto je však výsledek pro Březinu obrovským úspěchem, za kterým stojí arménský trenér Rafael Arutyunyan. Díky němu se nejlepší český bruslař dostává zpět do své předešlé formy.

„Tak jak mi to sám řekl, že mu bude trvat dva roky, než budu zase dál závodit jako dřív, tak se taky tak stalo,“ hodnotil Březina spolupráci s Arutyunyanen.

Rafael Arutyunyan Arutyunyan začal s trénováním v roce 1976 v Jerevanu, po prvních úspěších svých svěřenců se přemístil do Moskvy, kde asistoval v současné době jedné z nejvýraznějších světových trenérek Taťjaně Tarasovové. O necelých dvacet let později se přemístil do Spojených států, kde mu pod rukami prošli olympionici jako Mao Asadová z Japonska, Američanky Sasha Cohenová, Michelle Kwanová či Jeffrey Buttle. V současné době se věnuje mimo jiné Adamovi Ripponovi, Ashley Wagnerové nebo úřadujícímu mistrovi světa Nathanovi Chenovi.

Tvrdá dlouhodobá příprava v americkém Lakewoodu dostává českého krasobruslaře zpět do původní formy, ne-li ještě dál. „Není to jen má zásluha, je to především skvělá práce Michala. Je to velmi talentovaný muž, který momentálně patří mezi ty nejlepší a má na to stát na stupni vítězů. Škoda, že jsme se nepotkali, když Michalovi bylo osmnáct, mohli jsme jeho talent rozvinout daleko dříve, “ zhodnotil situaci v rozhovoru pro Český krasobruslařský svaz Arutyunyan.

Český reprezentant byl téměř po bezchybném krátkém programu na průběžném 3. místě a útočil na historicky první českou medaili v sérii Grand Prix, kde se utkal s dalšími pěti nejlepšími krasobruslaři světa. Velice malé rozestupy mezi závodníky vyžadovaly precizní volnou jízdu pro udržení předních pozic. Březina však ve svém druhém programu chyboval a pád při čtverném salchowu v úvodu jízdy pro něj znamenal i ztrátu důležité kombinace.

I přesto si ziskem 166,05 bodu zhruba o bod a půl vylepšil měsíc starý osobní rekord z Helsinek. „Celkově to nebylo špatné. Jsem spokojený s tím, jak jsem zajel obě jízdy, ta chyba (ve volné) mě mohla stát medaili, ale v tuhle chvíli je to jedno,“ řekl Březina.



Ve srovnání s rokem 2011 si ve finále o dvě místa polepšil a vyrovnal české maximum Tomáše Vernera, který skončil čtvrtý v roce 2008. Ve finále byl nejlepším Evropanem, zkušený Rus Sergej Voronov obsadil šestou příčku. Úvodní polovinu sezony nejlepší český krasobruslař hodnotil pozitivně. „Jsem rád, že je hotovo. Zakončil jsem úvod sezony poměrně silný a myslím, že je to dobrý krok směrem k mistrovství Evropy,“ dodal.

Březinův tréninkový kolega Nathan Chen navzdory pádu při čtverném lutzu udržel vedení po krátkém programu. Při některých čtverných skocích chyboval totiž i stříbrný Shoma Uno.