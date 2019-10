Staněk zachránil posledním pokusem finále MS, Holuša se Sasínkem vypadli v semifinále

Dauhá Český koulař Tomáš Staněk postoupil do sobotního finále mistrovství světa v Dauhá. V kvalifikaci posledním pokusem poslal kouli do vzdálenosti 21,02 metru a překonal o 12 centimetrů kvalifikační limit, který pro něj do té doby byl až příliš vzdálený. V rozbězích na 1500 m vypadli oba čeští mílaři Filip Sasínek i Jakub Holuša.

Mistrovství světa v atletice v Dauhá: Muži: Desetiboj (po sedmi disciplínách): 1. Mayer (Fr.) 6310 (100 m: 10,50 - dálka: 756 - koule:16,82 - výška: 199 - 400 m: 48,99 - 110 m př.: 13,87 - disk: 48,34), 2. Warner 6254 (10,35 - 767 - 14,97 - 202 - 48,12 - 13,56 - 42,19), 3. Lepage (oba Kan.) 6125 (10,36 - 779 - 13,21 - 205 - 47,35 - 14,19 - 41,19), 4. Škureňov (Rus.) 6123, 5. Uibo (Est.) 6038, 6. Simmons (USA) 6011. Ženy: Sedmiboj (po pěti disciplínách): 1. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 5233 (100 m př.: 13,09 - výška: 195 - koule: 13,86 - 200 m: 23,08 - dálka: 677), 2. Thiamová (Belg.) 5017 (13,36 - 195 - 15,22 - 24,60 - 640), 3. Williamsová (USA) 4792 (12,58 - 177 - 12,71 - 23,62 - 628), 4. Preinerová (Rak.) 4783, 5. Bougardová (USA) 4768, 6. Koalaová (Bur.) 4707, ..16. Cachová (ČR) 4335 (13,47 - 174 - 12,58 - 24,95 - 579).

K soutěži nastoupilo hned osm vrhačů, kteří se letos dostali až za hranici 22 metrů a pro ně byl limit většinou snadnou záležitostí. Výjimkou byl polský mistr Evropy Michal Haratyk, pro nějž soutěž skončila výkonem 20,52. Další z medailových kandidátů a objev sezony Lucemburčan Bob Bertemes se nedostal ani přes dvacet metrů. Nejdelším vrhem se prezentoval obhájce titulu a vítěz Diamantové ligy Tomas Walsh z Nového Zélandu, který hned v první sérii předvedl 21,92. Limit nakonec splnilo přesně dvanáct koulařů.

Staněk figuruje se svým výkonem 21,67 z mítinku v Domažlicích na 11. místě letošních tabulek a do kvalifikace nevstoupil podle svých představ. Po dvou sériích mu k limitu scházelo 17 centimetrů, což by v konečném účtování znamenalo vyřazení. Třetí pokus mu však vyšel a hrozba předčasného konce byla zažehnána. Do finále postoupil z osmého místa.

V prvních pokusech byl příliš opatrný po té, co v jednom z rozcvičovacích hodů limit přehodil. „A u toho třetího jsem si říkal: ‚Tak vabank‘. Zase jsem to netrefil na prsty, ale tím, že to bylo rozjetý, tak to přelítlo čáru,“ oddechl si.

Téměř všichni soupeři v rozbězích na 1500 metrů měli výrazně lepší osobní rekordy než české duo a žádné překvapení se nezrodilo. Filip Sasínek v prvním rozběhu, který vyhrál dvojnásobný mistr Evropy Nor Jakob Ingebrigtsen, obsadil deváté místo v čase 3:38,17. K postupu mu nakonec chybělo jen 24 setin sekundy, celkově obsadil 27. místo.

Jakub Holuša v polovině posledního kola ztratil kontakt s vedoucí skupinou. Skončil ve třetím rozběhu jedenáctý v čase 3:39,79, celkově byl dvaatřicátý, a senzační páté místo z Londýna nezopakuje. Postup si zajistilo 24 mílařů.

Mayer odstoupil z prvního místa

Od středeční výšky měl Mayer viditelné problémy, přesto ještě po disku měl na kontě o 14 bodů více než při svém triumfu před dvěma lety v Londýně. S tyčí se dvakrát pokusil rozběhnout k laťce, ale k odrazu se nedostal. Se slzami v očích zatleskal publiku, opustil soutěž a uvolnil cestu k vedení kanadskému soupeři Damianu Warnerovi.



Ten v úvodu druhého dne desetiboje svůj náskok v čele zvýšil na 71 bodů. Bronzový z Ria de Janeiro a lídr letošních tabulek vyhrál překážky v nejlepším čase ze všech účastníků soutěže 13,56 s. Mayer doběhl s bolestivou grimasou druhý. V diskařském kruhu Francouz neplýtval silami, spokojil se se dvěma pokusy a při tom druhém poslal disk na 48,34 m. To bylo o šest metrů více než Warner, který disk pokazil stejně jako v Londýně.

Na překážkách skončil obhájce bronzové medaile Němec Kai Kazmirek, který však byl po prvním dnu až sedmý. Ze hry vypadl i Lindon Victor z Grenady, po prvním dnu čtvrtý atlet měl tři neplatné pokusy v disku.

Sedmiboj žen zatím vyznívá jasně pro Katarinu Johnsonovou-Thompsonovou. Britská halová mistryně světa předvedla v dálce 677 cm, nejbližší soupeřku porazila o více než 30 centimetrů a obhájkyni titulu Nafissatou Thiamové odskočila na rozdíl 216 bodů. Belgičanka však má mnohem lepší oštěp. Kateřina Cachová si zapsala jen 579 cm, to byl druhý nejslabší výkon a je na 16. místě.