Táta by byl z kampaně Black Lives Matter znechucený, tvrdí syn Muhammada Aliho

New York Legendární boxer za svůj život proti rasismu ostře bojoval, přesto si jeho syn nyní myslí, že by se mu současná kampaň nelíbila. „Táta by z toho byl znechucený,“ řekl v rozhovoru pro NYPost.com Muhammad Ali mladší. Podle něj záleží na všech životech a souhlasí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že by měla být Antifa označena za teroristickou skupinu.

Jsou to čtyři roky, kdy svět opustil snad nejlepší boxer historie. Muhammad Ali se proslavil nejen svými výkony v ringu, ale také konverzí k muslimské víře a boji proti rasismus. Podle jeho syna by ale se současnou kampaní, která se strhla po smrti černošského občana George Floyda strhla, nesouhlasil. „Můj otec by řekl, že nejsou nic jiného než ďáblové. Podle něj záleželo na všech životech stejně, s tímhle by nesouhlasil,“ myslí si.

Ali mladší míní, že jeho otec by byl znechucený z toho, kdyby viděl, jak se protesty zvrhly v rabování a ničení majetku. Souhlasí také s prezidentem Trumpem, že by Antifa měla být zakázána. „Není rozdíl mezi muslimskými teroristy a jimi. Měli by dostat, co si zaslouží. Rabují, mlátí lidi v sousedství, ničí policejní stanice a obchody. Jsou to teroristé, terorizují komunitu. Souhlasím s klidnými protesty, ale Antifa jen zneužívá situace. Black Lives Matter není klidný protest. Antifa ho nikdy klidný nechtěla,“ prohlašuje.

Sedmačtyřicetiletý Američan také nesouhlasí s heslem celé kampaně. „Nezáleží jen na životech černochů, bílých, Číňanů. Záleží na všech životech. Bůh miluje všechny, nikdy neukázal jen na některé. Zabíjení je špatné a nezáleží na tom, kdo to je,“ vzkazuje.

Vlna protestů se spustila po dalším zabití černošského občana bělošským policistou. Ali mladší si ale nemyslí, že by Floyda policista zabil úmyslně. „Policisté ráno nevstanou a neřeknou si, že je super zabít černocha nebo bílého. Snaží se jen dělat svou práci a chtějí se vrátit vcelku domů za svou rodinou,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

Sám na své osobě prý nikdy nepocítil, že by se k němu chovaly bezpečnostní složky jinak než k ostatním. „Všichni policisté nejsou špatní, je jich jen pár. Jen někteří jsou křiví a měli by sedět. Já třeba s žádným policistou nikdy problémy neměl. Vždy byli milí a chránili mě.“

Muhammad Ali starší byl slavným boxerem. Vybojoval zlatou olympijskou medaili, v těžké váze tehdy porazil všechny hvězdy své doby. Řada jeho zápasů, například s Joe Frazierem, je ještě dnes považována za klenot boxu. Zemřel před čtyřmi lety ve věku 74 let. Zanechal po sobě devět dětí.