Rozmrzelá Plíšková po rychlém konci v Ostravě: Letošní covidovou sezonu bych nejraději vymazala

OSTRAVA Pro mnoho tenistek by vyhraný turnaj a šesté místo v žebříčku znamenaly výtečnou sezonu. Někdejší světová jednička a esová královna Karolína Plíšková ale s výsledky a hrou spokojená není. Nedařilo se jí na grandslamech a na rok ovlivněný a zkrácený kvůli koronaviru by nejraději zapomněla.

„Tenhle rok bych smazala,“ vzdychla Plíšková ve videokonferenci s médii po vyřazení ve druhém kole halového turnaje v Ostravě. „Tohle už byla poslední tečka. Asi těžko můžu říct, že bych letos byla s hrou spokojená. I když tam nebyly třeba špatné zápasy, tak to nebyly samozřejmě výsledky, jaké bych chtěla.“



Vzhledem k opatřením proti šíření nemoci covid-19 má za sebou jen devět turnajů a bilanci 14:8. „Sezona byla všelijaká. Určitě jsem neodehrála tolik zápasů a turnajů, kolik bych chtěla. Byl tam jeden dobrý turnaj v Římě,“ připomněla zářijovou účast ve finále na italské antuce. Ještě lépe ale dopadla v úvodu sezony v lednu v Brisbane, kde obhájila titul. „Na ten jsem zapomněla. To už je dávno,“ usmála se Plíšková.



Na začátku března se tenisový kolotoč kvůli koronaviru na pět měsíců zastavil, což jí nevyhovovalo. „Není to pro mě ideální scénář,“ přikývla. „Jsem zápasový typ, takže by mi vyhovovalo, kdybych těch turnajů a zápasů měla víc. Nicméně tak to bylo a jsem ráda, že nějaké turnaje vůbec byly a že se něco odehrálo,“ dodala.

Vzhledem ke změně kalendáře odehrála po pauze dva turnaje na tvrdém povrchu, dva na antuce a další v hale. „Rytmus ze hry není takový. Nehraju, jak bych chtěla a jak umím. Není třeba to ale na něco svádět. Jediná věc, co můžu udělat, je na něčem zapracovat a změnit to. To jediné můžu ovlivnit,“ uvedla Plíšková.

️ Veronika Kudermetova let's out a shout after this 17 shot rally! #jtbankaostravaopen pic.twitter.com/E4dHQrnQja — wta (@WTA) October 22, 2020

Od loňského listopadu trénuje pod vedením venezuelského kouče Daniela Vallverdua, o kterého se dělí se Švýcarem Stanem Wawrinkou, a pomáhá jí i bývalá ukrajinská deblistka Olga Savčuková. Mimo jiné se snažila zlepšovat return. „Což mi nepřijde, že by se zlepšilo, ale jak se tolik nehrálo, tak bylo těžší to přenést z tréninku do zápasu, když nebyly. Už se asi nenaučím nic nového, můžu jen vylepšovat, co mám. S novým úderem asi nepřijdu a Patrick Rafter ze mě taky nebude.“



Její hra vždy vycházela z dobrého servisu. Dávala nejvíce es, ale letos opakovaně říkala, že jí podání nepodrželo. „Tak nějak vím, že není dobré, ale spíš jsou to výpadky. Set je třeba dobrý,“ řekla a poukázala na prohraný ostravský zápas. V prvním setu měla úspěšnost prvního servisu přes 70 procent a ve druhém a třetím jen necelých 50 procent. „To je strašný. To nemůže spadnout o tolik,“ zlobila se.

Několikrát řekla, že se zamyslí, co zlepšit a udělat jinak. Teoreticky jsou tak možné změny v realizačním týmu. „Možností je vždycky hodně po dobré i po špatné sezóně. Myslím, že se všechno včas dozvíte,“ řekla osmadvacetiletá Plíšková.

10th ace for the win! 



Veronika Kudermetova defeats the No. 2 seed Karolina Pliskova, 4-6, 6-4, 6-3.#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/Fygu8O9bEa — wta (@WTA) October 22, 2020

Nový rok by měla začít v Austrálii. A měla jednoduché přání, aby se svět, i ten tenisový, vrátil k normálu. „Aby se hrálo víc turnajů a byl režim, na který jsem byla celý můj život zvyklá. Aby byli diváci, kteří dokážou zápas zpříjemnit, i těžké chvilky, v kterých dokážou podpořit. Takhle jsem na dvorci sama a je tam pořád ticho. A samozřejmě lepší výkony. To je jediné, co mám asi v rukou.“