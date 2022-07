Ani van Aert, ani Ganna. Úvod Tour překvapil, do žluté jde Lampaert

Zdálo se, že van Aert se už bude radovat ze zisku prvního žlutého dresu. Předvedl parádní jízdu, dlouho se vyhříval v horkém křesle. Jenže pak se na trať vydal jedenatřicetiletý Lampaert.

První mezičas ještě nenaznačoval, k jakému překvapení dojde. Jezdec Quick-Stepu na něm byl až osmý a třeba na van Aerta ztrácel dvě sekundy.

Ve druhé polovině trati však předvedl úžasné zrychlení.

Do karet mu hrálo, že pomalu ustával déšť, který trápil závodníky před ním. „Trať usychala,“ uznal posléze. Pořádně tak mohl roztočit nohy, lépe vybírat zatáčky.

Cílovou pásku nakonec proťal v čase 15:17 minuty a s průměrnou rychlostí 51,7 kilometrů v hodině. Ale hlavně: na výsledkové tabuli se rozsvítilo: první místo!

Ani van Aert tomu nemohl uvěřit. Usazený v horkém křesle jen našpulil ústa a kývl hlavou. Bylo jasné, že on žlutý dres neoblékne, chybělo mu pět sekund.

Lampaert naopak propukl v jásot, při rozhovoru se zase samým štěstím rozplakal.

„Porazil jsem velkého van Aerta, je to neuvěřitelného,“ líčil. „Nikdy jsem to nečekal. Vůbec to nechápu. Jsou tady ti nejlepší závodníci světa a lídrem jsem já.“

Lampaert si připsal patnácté profesionální vítězství v kariéře a po Vueltě 2017 druhé na závodech Grand Tour. V časovce slavil celkově popáté.

Na třetím místě skončil se sedmisekundovým mankem Pogačar, čtvrtý byl ještě o tři sekundy pozadu Ganna. Pátý Nizozemec Mathieu van der Poel zaostal o 13 sekund a šestý Dán Mads Pedersen o 15 sekund.

Velkou ztrátu nenabrali ani týmoví kolegové z Jumbo-Visma Dán Jonas Vingegaard a Roglič. První jmenovaný byl sedmý (+15), Roglič osmý (+16).

Z tria lídrů Ineosu si vedl nejlépe Brit Adam Yates, jenž zaostal za Lampaertem o 23 sekund. Další Brit Geraint Thomas nabral manko 25 sekund. Kolumbijec Daniel Felipe Martínez ztratil 44 sekund.

Rus Alexander Vlasov zaostal o 31 sekund, Australan Jack Haig o 51 sekund, Ital Damiano Caruso o 55 a Španěl Enric Mas nabral ztrátu 56 sekund. Australan Ben O´Connor ztratil 1:01 minuty.

V sobotu Tour pokračuje další dánskou etapou. Na 202 kilometrech čekají tři vrchařské prémie čtvrté kategorie a v závěru obávaný osmnáctikilometrový Most přes Velký Belt, kde hrozí silné větrné poryvy.

Krátce před čtvrtou hodinou se cyklistické začali řadit na startovní čáře v Kodani k úvodní etapě Tour de France.

Že časovka měla jen třináct kilometrů?

Že vedla celou dobu po rovině?

Jistě, závodníky i přes to ale nic jednoduchého nečekalo. Na trať se totiž snášel déšť, pomalovaný asfalt klouzal a k tomu se jezdci museli vypořádat s několika technickými zatáčkami.

Své by mohl vyprávět třeba Švýcar Bisegger, před začátkem jeden z favoritů. Nejprve šel k zemi po podklouznutí předního kola, posléze i po smeknutí toho zadního. Místo útoku na elitní desítku tak závěr dojel v potrhaném dresu a se zklamaným výrazem.

💥 On a wet and tricky route, @aka_muni has crashed. He is back on his bike.



💥 Sur une route mouillée et piégeuse, @aka_muni s'est fait surprendre et a chuté. Il est de retour sur son vélo.#TDF2022 pic.twitter.com/eiVWniAlNe