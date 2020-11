Tour de France se snaží být atraktivnější. Jak se slavný závod mění v čase

Paříž Na první pohled jde o návrat k tradici. Dlouhý zahajovací týden v západní a severní Francii, s etapami i kolem 250 kilometrů, pak Alpy a Pyreneje. Ale jak řekl při nedělní prezentaci šéf Tour Christian Prudhomme, žádné dvě po sobě jdoucí etapy nebudou na příští Tour stejné.

Ročník 2021 se ponese v duchu neustále se měnícího rytmu. Jeden den to bude sprinterská etapa, pak zase klasikářská, kterou vystřídá časovka, případně horská zkouška.

„Bude tady spousta příležitostí pro závodníky útočit a překvapit své konkurenty. Taková je naše naděje,“ nechal se slyšet boss celého kolosu.

V cyklistice se za poslední roky objevilo spousta nových tváří. Závody Grand Tour vyhrávají mladíci jako Egan Bernal, Tadej Pogačar, Richard Carapaz nebo Tao Geoghegan Hart.

A podobně, jako se proměňuje složení vítězů, proměňuje se i samotná Tour v čase.



„Není to klasika, která má tu výhodu, že každý rok může mít stejnou trasu. Vlastně musí, protože to i fanoušci očekávají. U nás je to jiné. Kdybychom měli dvakrát stejnou trasu, málokoho by to bavilo,“ uvažuje Christian Prudhomme.

I proto se Tour vyvíjí a mění.

Od více než 300kilometrových etap z dávných dob přešla třeba i k ultrakrátkým dnům. V roce 2018 měřila 17. etapa Tour jen 65 kilometrů a stála na ní tři stoupání.



Jen málokdy Tour poslední dobou nabídne 200kilometrové rovinaté etapy bez jakéhokoliv vzrušení. Bez jakékoliv vrchařské prémie, bez jakéhokoliv atraktivního prvku. Víceméně jen přejezd z jednoho místa na druhé. To už se na Tour nenosí.



Příští rok je na programu nejdelší zkouška za posledních 20 let - 248 kilometrů dlouhá etapa. Ale i na té bude 20 kilometrů před cílem stoupání s 20procentním sklonem, které mnohým sprinterům zlomí nohy. Tour nyní podobně jako Vuelta objevuje nové kopce. Těm starým se naopak snaží dát punc jakési výjimečnosti.

„Proto jsme v minulosti přišli se dvěma výjezdy na Alpe d’Huez. A proto také příště poprvé zařadíme dvojnásobný výšlap na Mont Ventoux. Bude to legendární den,“ věří Prudhomme.

A ano, Tour vzala na milost i časovky, od kterých se v posledních letech dost ustupovalo. Kdekomu přišly méně zábavné než klasické hromadné etapy.

Tenhle trend se objevuje napříč sporty. Klasičtí lyžaři nebo biatlonisté by mohli vyprávět. I jim přibývají hromadné závody na úkor těch distančních.

„Ale já jsem rád, že časovky stále mají své místo, patří ke každé Grand Tour. Měl by ji vyhrát komplexní jezdec, který dokáže jezdit v horách a zároveň není špatný v časovkách,“ myslí si jeden z hrdinů letošního ročníku Wout van Aert.

Příští Tour pochopitelně kromě celkem 58 časovkářských kilometrů nabídne i spoustu horských etap. Kromě Ventoux peloton bude muset zdolat tři dojezdy na vrcholu stoupání. Čeká na něj Tourmalet, Luz Ardiden, Colombiere nebo Tignes.

Ani v jednom případě ale nepůjde o epickou horskou bitvu jako v minulosti. To se na Tour objevoval třeba Okruh smrti s vrcholy Peyresourde, Aspin, Tourmalet a Aubisque.

Ten důvod je jediný - mezi závodníky nevzniknou až takové časové rozdíly, a Tour tak bude otevřená až do úplného závěru. Nejlépe až do závěrečné časovky jako v letošním roce.

„Nic lepšího jsme si nemohli přát. Příští Tour bude plná překvapení a chtěli bychom, aby časovka v předposlední den hrála zásadní roli v boji o žlutý dres,“ řekl Prudhomme.