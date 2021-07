Třetí den olympiády: Krejčíková a Vondroušová jsou v osmifinále, postupuje i šermíř Choupenitch

Třetí den olympijských her je v plném proudu. O úspěchy českých zástupců se zatím postarala tenistka Barbora Krejčíková, která si zajistila osmifinále. O něco později se podařilo postoupit i Markétě Vondroušové. Postup si zajistil i šermíř Alexander Choupenitch. Ten se v turnaji fleretistů dostal do stejné fáze jako Krejčíková. Naopak sportovní střelkyně Barbora Šumová se do finále skeetu neprobojovala. V akci je dnes několik českých medailových nadějí.