Turci mají minimálně na to, aby hráli mezi evropskou elitou. My se o to ale porveme, burcuje Pumprla

Šanghaj Čeští basketbalisté se budou snažit ukončit ve čtvrtek na mistrovství světa v Šanghaji sérii šesti porážek ze vzájemných zápasů s Tureckem a postoupit do osmifinále. Kapitán Pavel Pumprla, který byl stejně jako Ondřej Balvín, Vojtěch Hruban a Tomáš Satoranský u poslední výhry v srpnu 2012 v kvalifikaci mistrovství Evropy v Chomutově, doufá, že se to podaří.

Češi už v posledních dvou soubojích s Turky sahali po úspěchu. V srpnu 2017 v přípravě v Praze prohráli 66:67 po trojce Aliho Muhammeda se závěrečným klaksonem. Loni v září ve finále turnaje v Hamburku neudrželi vedení po třetí čtvrtině 70:56 a prohráli 80:89.

„Zápas v Chomutově bych hrabal z paměti složitěji, i když vím, že jsme je porazili a hodně jsme se přiblížili postupu na Evropu ve Slovinsku. Loňský zápas je relevantní spíš. Měli jsme my i oni podobnou sestavu. Aspoň těch prvních 30 minut, co jsme vedli a docela je přehrávali, pojďme brát,“ řekl Pumprla.

Ze zbytku loňského souboje by se rád poučil. „Naším přičiněním se dostali do zápasu, vrátili se z poměrně velkého deficitu a my prohráli. Musíme se z toho poučit. Ale zase jsme, aspoň někteří z nás, už někde jinde, tím správným směrem. A navíc to bude jiný zápas. Nebude v kulisách přátelského turnaje, ale tady na mistrovství světa,“ doplnil.

Turci v Šanghaji porazili Japonsko 86:67 a v úterý podlehli po velkém dramatu USA 92:93 po prodloužení. „Ukázali, že s Japonci nemají problém, a Američani měli problém s nimi. Ne že by to úplně nikdo nečekal, ale asi ne až tímhle způsobem, že si z mnoha pohledů včetně mého Američané v některých fázích zápasů vítězství nezasloužili,“ prohlásil Pumprla.

„Turci to měli tolikrát v ruce... Ukázali velkou sílu, ale tím, že nevyhráli, nám dali mnohem větší šanci bojovat o postup. Nemusíme řešit žádné skóre do minitabulky. Nesedneme si z toho na zadek. Každý zápas je jiný, každému se hraje líp na někoho jiného. Žádnou flintu do žita neházíme. Máme v plánu se o to porvat tak, jak to umíme,“ podotkl Pumprla.

Netuší, zda se může duel s USA podepsat na tureckém týmu pozitivním, či negativním způsobem. „Můžou být hodně sebevědomí, že odehráli dobrý zápas. Na druhou stranu, když je člověk takhle blízko... A navíc jsou dvě různé situace. Jste blízko a třeba minete těžkou střelu. Zato jim chyběl jeden obranný doskok před koncem normální hrací doby,“ řekl český kapitán.



„Kdyby nebylo faulu na Tatuma s klaksonem, vyhráli by. Kdyby v prodloužení dali aspoň jednu nebo dvě ze čtyř šestek, zase by vyhráli. To už může tým trochu položit. Ale myslím, že se z toho dokážou otřepat. Že to na ně nebude mít vliv. Berou důležitost toho zápasu stejně jako my,“ podotkl Pumprla.

Basketbal - soutěž -banner

Spíše si myslí, že se oběma týmům podaří jít do rozhodující bitvy s čistou hlavou. „Nemůžu mluvit za ně, do té situace se úplně nedokážu vžít. Bude hodně důležitý začátek, doufám, že do něj vletíme líp a dokážeme je trošku dorazit, pokud budou ještě na americkém koni. V to doufám. Na to se připravujeme,“ doplnil.



Turci čekají na úspěch od stříbra z mistrovství světa z roku 2010, jejich jediným předchozím výrazným výsledkem bylo druhé místo na ME 2001. „Máte týmy, že byste je podle sestavy tipovali i tady na mistrovství světa minimálně do osmičky jako u Němců - a nesedne jim jeden zápas a nepostoupí ani ze skupiny a jsou úplně jinde, než se čekalo. Může rozhodovat jediný zápas. Turci mají sestavu minimálně na to, aby hráli mezi evropskou elitou,“ dodal Pumprla.