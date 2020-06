Tužme se národe! Česká obec sokolská chce zlepšit fyzickou kondici národa, připravila výzvu

Praha Česká obec sokolská (ČOS) se chce pokusit zlepšit fyzickou kondici a zdatnost populace, a připravila proto výzvu s názvem „Tužme se, národe!“. Její součástí jsou čtyři projekty, které míří na všechny věkové kategorie. Sokolové v nich chtějí například využít zázemí svých více než tisíce jednot.

„Sokol je spolek, který provozuje a zabývá se zdravými pohybovými aktivitami od nejmenších až po naše seniory. Věnuje se zdravému pohybu v celé šíři spektra lidského života. Ve své téměř 160tileté historii je úzce propojen se společností, s národem,“ uvedla starostka ČOS Hana Moučková na dnešním neformálním setkání s novináři.



Vedle počtu jednot poukázala i na 160 tisíc členů, které Sokol má. „Máme dobře propracovaný program a infrastrukturu, která je plošně rozprostřená po celé České republice. Jsme připraveni a schopni společnosti hodně nabídnout. Zdravý pohyb, činnost našich cvičitelů, trenérů,“ podotkla Moučková. Je podle ní potřeba, aby měl stejné zájmy i stát. „Aby nám pomohl a nezůstalo jen u slov, u proklamací, které se v určité době hodí,“ řekla.

Výzva „Tužme se, národe!“ je bezprostřední reakcí na nedávnou koronavirovou krizi. Průzkum, který si Sokolové nechali udělat, prokázal, že během nouzového stavu Češi sportovali méně a jejich fyzická kondice se zhoršila. Čtyřicet procent respondentů přiznalo, že se jejich tělesná hmotnost zvýšila.



Hlavním projektem výzvy je program „Se Sokolem do života“, který je zaměřený na rozvoj pohybové gramotnosti dětí ve školkách, sokolských jednotách a dalších volnočasových zařízení. Již v minulých měsících byl Sokol aktivní v internetovém prostředí a připravil seriál instruktážních videí, který pokračuje i nadále. Aktivně chce také využít svých 9000 akreditovaných cvičitelů a trenérů.

Se Sokolem do života.

„Je prokázáno, že jedna koruna, která je vložená do pravidelného pohybu, do sportování na úrovni velmi dobře motivované zájmové činnosti, se několikanásobně vrátí. Je to nejlepší investice. Vrátí se až trojnásobně zpět na snížení nákladů léčebné péče a hlavně na zvýšení kvality života,“ uvedl vedoucí lékař Olympu a centra Zdravý život Miloš Matouš. „Sokol je profesionální organizace s vyškolenými odborníky. Není to jako před 40 lety, kdy tam bylo hlavně nadšení,“ zdůraznil.



Podobnou aktivitu jako Sokol v minulém týdnu představil i Český olympijský výbor. Kampaň „Silnější pro život“ má pomoci zvýšit odolnost české populace pro případ podobných pandemií, jako je ta koronavirová. Motivovat k pohybu a zdravějšímu životu má hlavně starší generaci a nesportovce.

„Kampaní na rozhýbání je celá řada. ČOV s námi svůj projekt konzultoval, i když je pravda, že nás trošku zaskočili záběrem, kterému se věnují. Celkově to ale vítáme a snažíme se, abychom se nepřekrývali. Proto my například nejsme aktivní na základních školách, kde jsou oni silní, a naopak se soustředíme na mateřské školy a další portfolio naší činnosti,“ řekl výkonný ředitel ČOS Marek Tesař. „Olympijský výbor má nástroje na vyvolání téma a my jsme řešení. Je dobré, že téma zvedli,“ podotkl.