Upovídaná Mäkäräinenová vládne všem biatlonistkám, Fourcade tápe

POKLJUKA (od našeho zpravodaje) Ve čtvrtek Kaisa Mäkäräinenová pokazila hned úvodní ležku vytrvalostního závodu. Z pěti terčů tehdy minula čtyři!

„Hlavně nepanikařit“ je heslem sympatické 35leté Finky, kterou má snad každý z biatlonového pelotonu rád. Biatlon je přece sportem mnohých rychlých zvratů.

Jiná z biatlonových legend by se nyní od ní mohla učit. Martin Fourcade selhal na trati pátečního sprintu, 24. místo bylo jeho nejhorším výsledkem od března 2016. V nedělní stíhačce se sesypal úplně. Čtyřikrát minul, propadl se na chvost čtvrté desítky, v posledním kole závod vzdal.

„Trochu psychická slabota, takhle to zabalit,“ glosoval jeho počínání Ondřej Moravec.

Aby bylo jasno, Fourcade není dle slov francouzského kouče Vincenta Vittoze ani nemocný, ani zraněný. „Jen naprosto ztratil svoji čerstvost,“ říká Vittoz. „Je úplně jiným člověkem než před 15 dny. Nikdo to nechápeme. Kdybych mohl říct, že byl nachlazený, bude to snazší. Před dvěma týdny jasně porážel všechny ostatní Francouze. A najednou tohle.“

Podobně tápou čeští trenéři, kam zmizela výtečná podzimní forma Veroniky Vítkové. Včera, v den svých 30. narozenin, další selhání svého těla obrečela.

Fourcade se sbalil a beze slova opustil areál, zatímco jeho úhlavní sok Johannes Bö slavil double. „Martin dál prohrává s Johannesem psychologickou válku,“ usoudil Moravec. „Házel tu v předchozích dnech své problémy na lyže, servis nebo blbou skupinu, ale ani jednou nezmínil sebe.“

Rovněž Mäkäräinenová si o víkendu v Pokljuce vychutnala double. „Když Kaisa dobře zastřílí, je momentálně neporazitelná,“ pronesla Dorothea Wiererová, druhá ve stíhačce. „Pořád dávala nuly a dostávala mě tím pod tlak. Nic jsem dnes neudělala špatně, běžela jsem dobře, jenže na Kaisu je to prostě málo.“

Stačí na Mäkäräinenovou chvíli hledět a napadne vás: Tohle je žena, která svůj sport vážně miluje. Tak uvolněně působí. Z jejích tiskových konferencí se stal rituál. Řekne, že je po závodě zmrzlá, poprosí o dva borůvkové čaje s medem, spořádá k nim banán – a pak si až neuvěřitelně dlouho povídá a ochotně poskytuje rozhovory, protože debaty o biatlonu ji zjevně baví.

Wiererová a Fialková, další dvě ženy ze stupňů vítězů, jsou z tiskové konference dávno pryč, ale ona ještě s hloučkem u stolu rozebírá třeba to, v jakých tepových frekvencích trénuje.

With only 3 misses from all the women who finished in the top 10, the women's #POK18 pursuit was one with the highest quality ever. @kmakarainen enjoyed this one greatly, especially her duel with @Fisiofficial Dorothea Wierer. Check the full press conf at: https://t.co/asXjhKnt88 pic.twitter.com/F2lCRV89lN