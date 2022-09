Plíšková nevyzrála na Sabalenkovou, deblistky postupují do semifinále

Karolína Plíšková ve čtvrtfinále US Open. foto: AP

Poslední česká tenistka se rozloučila s dvouhrou na US Open. Karolína Plíšková ve čtvrtfinále nestačila na Arynu Sabalenkovou a prohrála 1:6 a 6:7 (4:7). Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková zvládly odložený zápas a zajistily si postup do semifinále, když porazily Gabrielu Drabowskou a Giulianu Olmosovou 6:3, 6:7 (4:7) a 6:3. Do bojů o finále postupují i vládkyně ženského žebříčku Iga Šwiateková a Carlos Alcaraz, který zvládl pětisetové drama.