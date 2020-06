US Open se nakonec přeci jen uskuteční. Diváci se na oblíbené tenisty ale podívají jen v televizi

New York Tenisový grandslam US Open se v New Yorku uskuteční v původním termínu od 31. srpna do 13. září. Hrát se bude podle očekávání bez diváků a za přísných hygienických i bezpečnostních podmínek. Oznámil to místní guvernér Andrew Cuomo.

Fanoušci mohou na poháry. Na Spartě a v Olomouci jich bude takřka dva tisíce Světová tenisová sezona je přerušená kvůli pandemii koronaviru od půlky března a zrušen byl mimo jiné posvátný Wimbledon. Antukové French Open bylo z května přeloženo na konec září, začít by mělo jen týden po konci US Open.

Na newyorském turnaji se budou moci tenisté a tenistky pohybovat prakticky jen mezi kurty a hotelem a řada z nich už avizovala, že neví, zda se do Ameriky vůbec vypraví. Například světová jednička Novak Djokovič označil chystaná omezení za „extrémní a neobhajitelná“. Podrobnosti chtějí pořadatelé oznámit až ve středu, ale média již dříve o některých informovala: čtrnáctidenní karanténa po příletu ze zahraničí, omezený přístup na tréninkové kurty, svolení jít na zápasy jen s jednou osobou doprovodu či omezený pohyb po městě. „Americká tenisová federace přijme mimořádná opatření na ochranu hráčů i personálu včetně důkladného testování, dezinfekce, rozšíření šaten nebo vyhrazeného ubytování i dopravy,“ uvedl dnes Cuomo, který již o víkendu prohlásil, že New Yorku se podařilo koronavirus zkrotit. A dnes dal zelenou tenisovému grandslamu. Předcházet mu v areálu bude Masters odložené ze Cincinnati. „Jsem nadšeni, že guvernér Cuomo a stát New York schválili náš plán pořádat US Open 2020 a Western & Southern Open v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové. Bereme na sebe zodpovědnost zorganizovat první globální sportovní akci a zhostíme se toho podle všech potřebných bezpečnostních opatření,“ uvedl v tiskové zprávě Mike Dowse, výkonný ředitel americké tenisové federace USTA.