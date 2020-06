Diváci vás vyhecujou, že fakt chcete. Je to super adrenalin, ocenila Strýcová návrat fanoušků

Praha Po vyhraném fiftýnu ji diváci ocenili potleskem, když výměnu naopak zkazila, areál na Štvanici tiše zašuměl. Poprvé po uvolnění bezpečnostních opatření se do tenisových ochozů vrátili fanoušci a Barbora Strýcová si to náramně užívala. „Konečně, už je to tady, už je to v normálu,“ radovala se poté, co na turnaji Tipsport Elite Trophy porazila Markétu Vondroušovou 6:3 a 7:5.

Předchozí turnaje, které se konaly po uvolnění opatření proti koronaviru, se hrály bez fanoušků. Teď už to bylo jiné.

„A já si to strašně užívala, protože hrát před diváky, je to nej. Speciálně tady v Česku,“ povídala Barbora Strýcová.

Zápasu v hledišti přihlížely i slavné osobnosti. Zápolení obou tenistek sledovali třeba hokejisté Patrik Eliáš nebo Jaromír Jágr.

„Když jsme odcházeli, tak jsme se pozdravili. Jsem ráda, že tady je,“ říkala 31. hráčka žebříčku WTA o Jágrovi.

Navíc vás na lavičce podporovaly vaše spoluhráčky. Jaké to bylo dostávat rady od Petry Kvitové?

Bylo to úžasné. Ona je hrozně klidná a je to z ní cítit. Já jsem taková hodně emotivní, když jsem přišla na lavičku, říkala jsem si: Tohle jsem měla udělat lépe, tohle taky. A Petra na mě: Ne, všechno je dobré… Ale radily mi i ostatní holky, bylo to příjemné.

Radily vám dobře?

Bylo tam spoustu dobrých rad, kterých jsem se držela. Holky jsou zkušené, navíc mají z lavičky jiný pohled na hru než já z kurtu, takže to možná vidí lépe než hráč.

Měla jste právě kvůli divákům a spoluhráčkám na lavičce o to větší motivaci?

Samozřejmě v uvozovkách o nic nejde. Ale diváci a holky na lavičce vás vyhecujou tak, že fakt chcete. Je to super adrenalin a i motivace tam je.

Během zápasu jste si několikrát říkala, abyste zbytečně nespěchala. Byl to recept na vaši soupeřku?

Nevím, jestli to byl recept přímo na Markétu, spíš to bylo pro mě. Někdy ve výměnách zbytečně moc spěchám, někdy je ale třeba počkat na balon a potom až zaútočit.

Co jste prožívala, když Vondroušová ve druhém setu otočila ze stavu 1:4 na 5:4?

Uvědomila jsem si, že je to hráčka jako blázen, že je skvělá. Věděla jsem, že se takhle do zápasu může vrátit. Řekla jsem si, že nemá cenu nikam spěchat, že je to v klidu, že jsme obě na svých servisech. Držela jsem se toho svého.

Jinak jste spokojená?

Myslím si, že ze začátku jsem hrála set a půl bezchybně, Markétu jsem dost tlačila a neměla na to moc odpověď. Pak se zlepšila a bylo to vyrovnané, ale ke konci jsem možná zahrála víc aktivněji já, takže mám ze zápasu hodně pozitiv.

Navíc jste si připsala první výhru nad Vondroušovou. Před tímto zápasem jste čtyřikrát v řadě prohrála.

Počítám to (smích). Samozřejmě jsem věděla, že jsem Markétu ještě neporazila. Poslední zápas byl v Římě, prohrála jsem 6:7 ve třetím setu. Teď jsem šla do toho a jo, konečně jsem vyhrála.

Cítíte, že vám s přibývajícími zápasy roste forma?

Teď jsem vyhrála, takže se cítím skvěle. Ale úplně říct nemůžu, jakou mám formu, protože zápasů bylo fakt málo. Tohle byl můj pátý zápas ve třech měsících. Nejsme moc vyhrané. Ale dneska to bylo zrovna super.