VIDEO: Úspěch mýtických rytířů Jedi. Ve Francii uznali jejich duely jako sport

PAŘÍŽ/PRAHA Francouzská šermířská federace povolila boj s novými meči. To by asi nebylo nic neobvyklého, pokud by nešlo meče světelné, tedy takové, které využívali bojovníci Jedi ve filmech Star Wars. Duely s „laserovými“ meči se tak staly oficiálním sportem.

Každé utkání trvá tři minuty, během nichž kolem sebe bojovníci krouží v kruhové aréně. Ta je zasazena do přítmí, aby světelné efekty vynikly. Dokonce je vymyšlené i bodování úderů – rány do hlavy nebo těla soupeře za pět bodů, zásah do ramen či nohou přinese tři body, samotné ruce jsou hodnoceny jedním bodem. Vyhrává ten, který buď jako první získá patnáct bodů, nebo má na konci utkání více bodů než soupeř.

Fyzický boj se světelnými meči je jeden z důvodů, proč jej francouzská šermířská federace povolila, a nyní vybavuje své kluby těmito zbraněmi a školí v boji s nimi místní instruktory. Ostatně stejně jako ctnostní rytíři Jedi i francouzští šermíři chtějí bojovat proti Temné straně: sedavé návyky života ve 21. století totiž ovlivňují stále více dětí i dospělých.

Serge Aubailly, generální sekretář šermířské federace, vidí v uznání novinky samé pozitivní věci. „Mladí lidé jsou v této době pro veřejné zdraví skutečným problémem. Nesportují, cvičí pouze prsty na svých počítačích a konzolích,“ myslí si Aubailly. „Je velice obtížné je přesvědčit, aby dělali sport, ke kterému z pohovky nebo křesla nemají blízko. Snažíme se tak vytvořit vazbu mezi naší disciplínou a moderními technologiemi, kde by jejich zapojení mohlo přijít přirozeně,“ dodal.

Bojovníci bojují v ochranných maskách a dalším vybavení, které by mělo zabránit úrazům. Cenově se má náročnost sportu pohybovat okolo 400 dolarů za kompletní vybavení. Nicméně pokud by někdo čekal, že se světelné meče objeví na pařížškých olympijských hrách v roce 2024, musíme jej zklamat, Francouzi nasazení světelných mečů proti ostatním neplánují.